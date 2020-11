O retorno da Granja do Torto

PUBLICIDADE

Durante muitos anos, Brasília se acostumou em ter a Granja do Torto como seu cantinho rural no mundo moderno e de concreto da cidade construída por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Nos últimos momentos da ditadura militar, o ex-presidente João Figueiredo, um militar de cavalaria que não escondia sua paixão pelos animais, preferiu viver na casa que há ao lado da Granja e por ali sempre estava, passeando a cavalo ou de motocicleta, popularizando a região.

Hoje, a residência presidencial ali instalada é às vezes palco de reuniões do presidente com governadores ou entre ministros. Mas de tudo isso o público geralmente sempre fica bem longe. E o parque, com isso, acabou meio abandonado.

Mesmo depois dos tempos de Figueiredo, a Expoabra, principal exposição agropecuária da cidade, era o principal momento dessa convivência com a Granja. Nos últimos anos, porém, esse momento agrícola da capital foi arrefecendo. Desde 2009, a exposição não mais acontecia. No dia 5 de novembro, em plena pandemia da covid-19, ela, porém, retorna. Diante dos riscos sanitários deste momento por que passa o planeta, a Expoabra, na sua 30ª edição, terá um formato digital. Mas pretende, mesmo assim, retomar seu lugar e marcar o início de um novo tempo para a Granja do Torto.

O Parque de Exposições Granja do Torto (PGT) transformou-se em um serviço social autônomo. Assim administrado, tem o plano de se transformar em um grande pólo agropecuário da cidade. Nas palavras do diretor-presidente do PGT, Eugênio Faria, uma verdadeira cidade voltada a promover negócios relacionados à agricultura e à pecuária. “A ideia é que a Granja se torne a residência oficial do agronegócio, um elo para agricultores e pecuaristas”, explica Eugênio, ao Jornal de Brasília. “Um dos maiores parques agropecuários da América Latina”.

Para tanto, o PGT captará R$ 200 milhões de investimentos do setor privado para os próximos dois anos. Grandes empresas do setor se preparam para ter suas sedes nos 74 hectares do parque. Já está prevista a instalação de um grande hospital veterinário. Também se prevê o abrigo de empresas de reciclagem de resíduos sólidos e a criação ali de uma zona franca de negócios na área agropecuária. Dezessete restaurantes estão negociando a ida para a cidade agropecuária.

“Hoje, já há no parque 200 equinos de alto padrão ali instalados. Já conta com escolas de equitação e equoterapia. Há cinco escolas de montaria que, mantendo as regras recomendadas pelas autoridades sanitárias, não pararam”, conta Eugênio Faria. Mantidas as restrições necessárias para o enfrentamento da covid-19, o parque está aberto à visitação.

Pandemia atrapalhou planos de retomada

O recente processo de revitalização da Granja do Torto, conta Eugênio, acabou atrapalhado pela pandemia. Eventos que estavam previstos para este ano, como o Capital Moto Week, um dos maiores encontros de motociclistas do mundo, abrigado na Granja, acabaram não acontecendo da forma como inicialmente se planejava.

“Como em diversas outras áreas, a pandemia atrapalhou a evolução do que estávamos planejando. Mas não nos paralisou. E a Expoabra, em formato virtual, pretende marcar este momento”, diz o diretor-presidente do PGT.

A 30ª Expoabra acontecerá entre os dias 5 e 8 de novembro. A solenidade de abertura está marcada para as 9h do dia 5 e a ela seguirão conversas sobre as oportunidades de negócios no mundo da agropecuária.

Às 11h, haverá uma palestra magna do consultor e especialista em gestão de negócios, Adriano Cassanello do Amaral.

Às 14h, haverá um fórum, conduzido por Eugênio Faria, que explicará as possibilidades de negócios e oportunidades oferecidas pelo Parque da Granja do Torto. A Expoabra inclui ainda na sua programa diversas outras palestras e oficinas voltadas ao agronegócio.

Mas há também diversas atrações que interessam ao público em geral. Uma Feira Segura de flores e produtos agrícolas acontecerá entre os dias 7 e 9 de novembro, das 9h às 15h na Granja. Provas de marcha e de laço rápido também acontecerão nesses dois dias. E uma missa sertaneja, com o Coral São José, na manhã do dia 8, às 9h.

E o retorno da Expoabra trará também a volta dos shows de duplas sertanejas que lotavam a Granja do Torto nas suas edições anteriores até 2009. “Evidentemente, tudo de forma virtual. Fazer a exposição presencial provocaria uma aglomeração indevida neste momento”, explica Eugênio.

Assim, no dia 5, haverá a apresentação da dupla Kadu e Edu. No dia 6, se apresentam Victor Borges e Vinicius. E no dia 7, Alisson e Ariel. Também haverá nos dias da Expoabra leilões de animais.

Toda essa programação virtual estará disponível no site www.expoabra.com.br. Os leilões de animais também poderão ser acompanhados no dia 7 pelo canal lancerural.com e no dia 8 pelo canal Terra Viva.

30ª Expoabra

Principais pontos da programação

Dia 5

9h – Abertura

17h30 – Lançamento do Inova AgroBrasília. Show com Kadu e Edu

Dia 6

8h às 18h – Prova de Marcha – Raça Manga Larga Marchador, Show com Victor Borges e Vinicius

Dia 7

9h às 15h – Feira Segura Show com Alisson e Ariel

Dia 8