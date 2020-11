O que abre e o que fecha no Dia do Evangélico

PUBLICIDADE

Comemorado em 30 de novembro, o Dia do Evangélico foi instituído pela Lei Distrital nº 893/1995. A data, que é um feriado local, provoca mudanças nos serviços públicos, que você pode conferir abaixo como vai ficar o funcionamento.

Defesa Civil

Opera normalmente. Os acionamentos devem ser feitos via 199, ou, em caso de emergência, pelo 193.

Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar

Funcionam ininterruptamente.

Polícia Civil

Trinta delegacias circunscricionais do DF funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24h durante o feriado. São elas: 1ª DP, 2ª DP, 3ª DP, 4ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 8ª DP, 9ª DP, 10ª DP, 11ªDP, 12ª DP, 13ª DP, 14ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ª DP, 19ªDP, 20ª DP, 21ª DP, 23ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 29ª DP, 30ª DP, 31ª DP, 32ª DP, 33ª DP, 35ª DP e 38ª DP.

Também funcionam 24h as duas Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM 1 e 2) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA 1 e 2). A Delegacia Eletrônica fica disponível 24h: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/delegacia-eletronica.

Saúde

As emergências dos hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs) funcionam em regime de 24h. Os ambulatórios, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as farmácias de alto custo não abrem.

Na segunda (30), não haverá atendimento na Fundação Hemocentro de Brasília. O atendimento é retomado na terça-feira (01), das 7h às 18h. Devido à pandemia de coronavírus, é preciso agendar previamente a doação de sangue ou o cadastro como doador de medula óssea. Clique aqui e confira os canais para agendamento.

Transporte público

As linhas de ônibus do DF operam com a tabela de horários de sábado.

Metrô

Os trens do Metrô-DF funcionam em horário regular, das 5h30 às 23h30.

Detran-DF

Na segunda (30), não há atendimento presencial nas unidades do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). As equipes das diretorias de educação, engenharia e fiscalização atuam em escala especial de trabalho.

DER/DF

O atendimento ao público nas unidades do Departamento de Estradas de Rodagem do DF está suspenso no dia 30. No entanto, as operações de reversões na subida do Colorado e na Estrutural ocorrem normalmente.

Banco de Brasília (BRB)

Todas as agências do Banco de Brasília no DF e entorno ficam fechadas em virtude do feriado. As agências externas, em Unaí, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Anápolis, São Paulo e Rio de Janeiro, estarão abertas.

Serviço de Limpeza Urbana (SLU)

Todas as suas unidades funcionam normalmente. Isso inclui a Unidade de Recebimento de Entulho (URE), o Aterro Sanitário de Brasília (ASB) e as gerências de limpeza e usinas. O serviço de coleta de resíduos, convencional e seletiva, também será prestado normalmente, conforme cronograma divulgado no site do SLU.

Ceasa

O Mercado atacadista da Ceasa-DF funciona das 4h30 às 17h, e o Mercado Livre do Produtor se encerra às 12h.

DF Legal

Na segunda (30), não há atendimento ao público.

Na Hora, Procon, e Conselhos Tutelares

Os serviços do Procon, Na hora e Conselhos Tutelares ficam suspensos no feriado. Contudo, a coordenação de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca) orienta que as demandas e denúncias sejam feitas pelo Disque 100.

Restaurantes Comunitários

Fecham as portas no feriado.

Unidades de Acolhimento

As seis unidades de acolhimento e os dois alojamentos provisórios do Autódromo e Ceilândia, administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), funcionam.

CEB

As equipes de emergência e o teleatendimento continuam operando em escala normal de trabalho, atuando 24 horas por dia, sete dias por semana.

A companhia alerta para a preferência pelos serviços via Agência Digital e o aplicativo para smartphones “CEB Distribuição”. Ambos dispõem de muitas funções, como informar falta de energia, imprimir 2ª via de fatura e pedido de religação de energia. Eles estão disponíveis, 24 horas por dia, sem fila de espera, para facilitar e dar conforto a todos.

Caesb

Equipes de manutenção trabalham em regime de plantão. Nesta segunda (30), os atendimentos nos postos do Na Hora estão suspensos. O atendimento remoto, Agência Virtual, App, Site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

A Caesb reitera que, por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, parcelamento de débitos, 1ª ligação de água, autoleitura, ressarcimento de danos, alteração do titular ou do vencimento da conta, religação de água, débitos, manutenção de redes, além de serviços comerciais como análise de contas, atualização de cadastro e religação.

Site oficial:

https://www.caesb.df.gov.br/

Para baixar o aplicativo da Caesb no celular:

– IOS:

https://apps.apple.com/br/app/caesb-autoatendimento/id1003831993

– Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.df.caesb.mobile

Cultura

O museus da Secretaria de Cultura abrem no fim de semana. Na segunda-feira, como de costume, permanecem fechados.

Jardim Botânico

Fechado para manutenção como ocorre todas às segundas-feiras.

Zoológico

O Zoológico de Brasília funciona normalmente de 9h às 17h, com limitação de 1.500 pessoas por vez.

Mirante da Torre de TV

O Mirante da Torre de TV estará fechado na segunda (30). No entanto, no fim de semana, funciona normalmente.

Parques

Todos os parques sob administração do Brasília Ambiental estarão funcionando. No momento, os eventos seguem suspensos e a única medida obrigatória é o uso de máscara. Ainda assim, funcionários dos parques estão atentos para orientar os frequentadores em caso de aglomeração.

Segue a lista com os horários de funcionamento dos parques que estão abertos ao público:

Parque Recreativo do Gama

Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Distrital das Copaíbas

Aberto todos os dias das 8h às 18h

Monumento Natural Dom Bosco

Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico do Paranoá

Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira

Aberto todos os dias das 6h às 20h

Parque Ecológico do Lago Norte

Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico da Asa Sul

Aberto todos os dias das 6h às 20h

Parque Ecológico Olhos d’água

Aberto todos os dias; portão principal das 5h30 às 20h e portões laterais das 6h às 18h

Parque Ecológico Ezechias Heringer

Aberto todos os dias das 6h às 22h

Parque Ecológico de Águas Claras

Aberto todos os dias das 5h às 22h

Parque Ecológico do Riacho Fundo

Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Areal

Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Veredinha

Aberto todos os dias das 6h às 22h

Parque Ecológico Cortado

Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas

Aberto todos os dias das 7h às 18h

Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul

Aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Península Sul

Aberto todos os dias das 6h às 22h

As informações são da FolhaPress