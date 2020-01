O prazo para matriculas do EJA a distância acaba na quarta

PUBLICIDADE 

Até quarta-feira (15) os estudantes que se inscreveram no Cejaep EaD de Brasília podem efetivar suas matrículas. Após ter realizado a inscrição pela internet até 30 de novembro, o candidato vai precisar agora apresentar a documentação pessoalmente, na secretaria da escola, para garantir a vaga. Os horários de funcionamento estão no site do Cejaep.

Os alunos que não possuírem documentação comprobatória de estudos anteriores podem solicitar a prova de classificação na secretaria do Cejaep EaD de Brasília. O centro também criou um e-mail exclusivo para solicitação da prova de classificação para os estudantes.

Para a diretora da Cejaep EaD de Brasília, Indira Rehem, a EJA EaD é uma oportunidade para os estudantes trabalhadores que não conseguem se deslocar diariamente até uma unidade de ensino concluírem os estudos.

“A EJA EaD proporciona flexibilidade ao estudante, fazendo com ele possa estudar de onde estiver. Além disso é uma modalidade de ensino que contribui para a democratização da aprendizagem. A prova disso é que atendemos não só estudantes de Brasília, mas também do entorno e até de outros estados”, conta.

No período de inscrição, foram oferecidas 350 vagas para o 2º segmento (ensino fundamental, anos finais) e 300 vagas para o 3º segmento (ensino médio). Todas as aulas e os exercícios são realizados na plataforma virtual da escola, podendo ser acessado de onde o estudante estiver.

O curso é gratuito. Para ingressar no 2º segmento, o aluno deve ter idade mínima de 15 anos. Para o 3º segmento, a idade mínima é de 18 anos.

Apenas as provas são realizadas presencialmente, no Cejaep EaD, que fica na L2 Sul – SGAS 602 Sul, Bloco da EaD – centro do Cesas. A unidade possui ainda plantões presenciais com professores que ficam disponíveis para tirar as dúvidas dos estudantes. Atualmente, o Cejaep atende cerca de 2 mil estudantes.

Documentos obrigatórios para efetivar a matrícula

Originais e cópias

RG ou Carteira de Motorista;

CPF;

Histórico escolar de todos os níveis anteriores (ex.: se vai fazer matrícula no Ensino Médio, deverá entregar o histórico escolar da 1ª a 4ª série e do Ensino Fundamental);

Histórico escolar OU Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) do nível atual, válida por 30 dias a partir da data de expedição;

Comprovante de residência, com CEP;

Comprovação de necessidade especial, caso haja (cópias de laudos).

Número de telefone residencial e celular;

Fotografia 3×4.

Com informações da Agência Brasília.