O GDF testou quase 90 mil brasilienses para Covid-19

Ao todo, a Secretaria de Saúde já testou 89.900 cidadãos e confirmou a doença, por meio da testagem em massa, em 1.324 pessoas. Só nesta quarta-feira (20), mais 5.668 brasilienses foram testados para à Covid-19. Em 191 exames o resultado foi positivo para à doença.

Para fazer o teste, basta se cadastrar no site testa.df.gov.br, preencher o cadastro e, em seguida, escolher o ponto em que fará a testagem. A visualização das vagas é disponibilizada até dois dias seguintes à data de marcação.

O drive-thru é exclusivo para pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado e residam com idosos, e que moram nas regiões administrativas abrangidas pelo local onde o posto está montado.

A realização do exame, que detecta a presença de anticorpos gerados pelo organismo para enfrentar o vírus, não descarta a necessidade de procurar uma Unidade Básica de Saúde na ocorrência de sintomas. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.

Com informações da Agência Brasília

