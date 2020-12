“O Distrito Federal está pronto para a vacinação da Covid-19”, afirma secretário de Saúde

PUBLICIDADE

O Plano Estratégico de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal já está em andamento. Depois de participar de reunião no Palácio do Planalto, na última terça-feira (8), onde representou o governador Ibaneis Rocha, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, gravou vídeo de mensagem à população e com informações para a imprensa. Segundo o secretário, “o Distrito Federal está pronto para a vacinação da Covid-19”.

Okumoto tranquilizou a população quanto à capacidade de armazenamento das vacinas. “Todas as salas de vacinação têm câmaras de conservação. E todas elas são reguladas e fiscalizadas pela Vigilância Sanitária para que tenham condições de armazenar e imunizar nossa população”, afirmou o secretário, que também revelou que o DF já tem em estoque dois milhões de seringas e agulhas de aplicação, e já iniciou processo para a compra de mais 4,8 milhões de unidades do insumo.

Ao longo desta semana, a área técnica da Vigilância Epidemiológica tem participado das reuniões com a equipe do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, para alinhamento de todas as demandas necessárias para que a vacinação ocorra dentro dos protocolos de segurança necessários.

Mas o trabalho não se limita a garantir um estoque de seringas e agulhas suficientes para a vacinação contra a Covid-19 e as demais vacinas do calendário para o próximo ano. A Secretaria de Saúde já está preparando em seu plano toda a parte logística para a imunização, como o traslado e o armazenamento dos imunobiológicos, bem como sua distribuição e manutenção em caixas térmicas para os pontos de vacinação.

“A partir dessas discussões com o Ministério da Saúde estamos estruturando toda a nossa campanha para a vacinação contra a Covid-19. O Distrito Federal está altamente preparado para esta campanha. Não faltarão insumos e todo o público-alvo definido terá acesso à vacina”, destaca o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

De acordo com o planejamento informado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o país receberá 100 milhões de doses da vacina no primeiro semestre de 2021, de forma escalonada. Uma das principais características das vacinas contra a Covid-19 é a forma de armazenamento com temperaturas específicas.

Neste aspecto, o subsecretário explica que “nossos imunobiológicos hoje ficam armazenados na Rede Central de Frio, para atender de forma adequada a todas as vacinas do calendário para o Distrito Federal”. “Diante das tratativas com o Ministério da Saúde, estamos também trabalhando com todos os cenários possíveis, tanto para uma necessidade de adequação do espaço, de aquisições que se façam necessárias para melhor acomodação dos insumos, e todo e qualquer outro item que for pertinente para atender aos protocolos da vacina”, explicou Divino.

As informações são da Agência Brasília