O DF apresenta mais testes positivos durante a tarde de terça-feira (24)

O Governo do Distrito Federal divulgou na noite desta terça-feira (24), um boletim atualizado de casos confirmados do novo coronavírus. Até o momento já são 177 testes positivos, sendo que nove casos não tiveram relação direta ou indireta com viagem internacional.

Até o momento, nenhum paciente faleceu por conta da doença no DF, embora uma mulher tenha vindo a óbito na segunda (23) no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) com sintomas do coronavírus.-

O DF é a quarta região com mais casos no Brasil, só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. De acordo com os números da secretaria, são oito pacientes internados, 168 em recuperação domiciliar e um paciente recuperado. Ao todo são 3.660 casos suspeitos e 2.423 casos descartados.

No cenário mundial, vem ocorrendo um aumento no número de casos, totalizando 372.757 casos desde o início da epidemia até 24/03/2020. Enquanto na China, onde se iniciou a pandemia, houve uma redução acentuada da ocorrência de casos novos da doença, na maioria dos países vem se registrando aumento.

Por meio do relatório, a Secretaria de Saúde do DF enfatiza as medidas que constam no Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavirus 2019 (COVID-19) do Distrito Federal (http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/).