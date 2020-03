“Nunca tivemos crise como essa”

PUBLICIDADE 

A informação errada de que no Distrito Federal já existia transmissão comunitária de coronavírus, divulgada na segunda-feira (16) pelo Ministério da Saúde a partir de informações da secretaria de Saúde do DF, foi o estopim da queda do secretário de Saúde, Osney Okumoto, publicada anteontem em edição especial do Diário Oficial. Embora Okumoto tenha prontamente corrigido equívoco junto ao Ministério, o governador Ibaneis Rocha aproveitou o incidente para trocar o comando da Saúde. O novo secretário, Francisco Araújo, que assumiu o cargo interinamente, já vinha, informalmente, assessorando o governador em questões de saúde.

“A informação errônea sobre o caso de coronavírus foi a gota d’água que faltava no balde para a troca do secretário”, revela um político que acompanha o dia a dia do Palácio do Buriti.

Francisco Araújo passou toda a manhã de ontem em reunião com o governador Ibaneis. Ele por enquanto vai acumular a diretoria do Instituto de Gestão Estratégica da Saúde do DF (Iges-DF) e a pasta da saúde. No mesmo decreto que exonerou Osney Okumoto e nomeou o Francisco Araújo, o governador transferiu o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) para o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), da Secretaria de Segurança Pública.

Até o fechamento dessa edição o DF tem 22 casos confirmados de coronavírus. Nenhum desse foi por transmissão doméstica. Até agora todos os pacientes são pessoas que vierem doentes do exterior. A notificação dos casos, segundo protocolo da secretaria de Saúde, se dá pela Coordenação e fluxo de informações (Cievs/DF), que as repassa ao Ministério da Saúde. De acordo com o protocolo, as equipes de saúde devem estar em alerta para rápida detecção de possíveis casos e notificação. A rapidez na informação pode minimizar e até interromper a circulação e transmissão do coronavírus.

Pronunciamento

Em pronunciamento, na tarde de ontem, o novo secretário de Saúde do DF disse que a partir da próxima semana os agentes comunitários de saúde serão envolvidos no combate ao coronavírus. “Nunca tínhamos tido uma crise como essa, na era do WhatsApp. Os trabalhadores de saúde precisam entender a necessidade de dar respostas rápidas à população”, avaliou o secretário.

“Só nós que trabalhamos com saúde podemos intervir na perspectiva do cuidado, da prevenção e começar a proteção que o cidadão precisa nas unidades” . Araújo garantiu que na próxima semana serão entregues 40 leitos que ficarão à disposição do sistema para atender casos de coronavírus.

Conflito de interesses

A deputada distrital Arlete Sampaio (PT) questionou a transferência do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde para a Secretaria de Segurança Pública.”É inadmissível transferir o Cievs para a Segurança. São incompatíveis. A Vigilância Sanitária precisa estar na Saúde”, criticou a parlamentar.

Sampaio apresentou, ontem, projeto de lei que foi aprovado e que trata como crime contra as relações de consumo a elevação, sem justa causa, de preços de insumos, bens, produtos ou serviços utilizados no combate e prevenção à contaminação do vírus covid-19.