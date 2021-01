“Nunca faltou dinheiro e esse ano também não vai faltar”, afirma Ibaneis Rocha

PUBLICIDADE

Foi entregue, na manhã desta segunda-feira (29), a recuperação integral, incluindo reforma da pavimentação asfáltica, da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). O evento contou com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e diversas autoridades, como Fauzi Nacfur, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF); Fernando Leite, presidente da Novacap; Luciano Carvalho, secretário de Obras e Infraestrutura do DF; Reginaldo Sardinha, deputado Distrital.

O governador, em seu discurso, afirmou que não falta dinheiro para obras no DF e que está indo atrás dos recursos. “A gente vai atrás dos recursos para fazer. A população não quer ouvir aquela história dos governantes passados de que ‘não faz porque não tem dinheiro’. Toda vez que você ouvia um governante do passado ir à frente da população, de uma televisão ou de uma rádio era para dizer que não fazia a obra porque não tinha recurso. Nós estamos aqui, desde o início do nosso governo, realizando para a população e nunca faltou dinheiro e esse ano também não vai faltar. Nós vamos realizar muito pela população do Distrito Federal”, afirmou Ibaneis.

“Não tem faltado dinheiro, vamos fechar o mês de janeiro com mais de R$ 300 milhões em obras licitadas. Para fevereiro temos a previsão de mais R$ 300 milhões e, em março, com o dinheiro da CEB que vai entrar, teremos mais R$ 1 bilhão em obras para o DF. Nós vamos transformar a vida da população do DF”, disse Ibaneis.

Com o recapeamento de 10km de asfalto, Ibaneis afirmou que esta obra é exemplo e o conceito de obra completa. “Essa obra é o conceito de obra completa. Meio-fio levantado, meio-fio pintado, asfalto corrigido e pintado, faixas colocadas no local, arborizada… É esse o conceito que precisamos entregar para a população, nada de meio termo, nada de meia-bomba, nós temos que entregar as coisas bem-feitas, é para isso que a população paga seus impostos”, explicou.

O chefe do Executivo complementa que diversas obras deverão acontecer nos próximos meses, incluindo a licitação dos cinco restaurantes comunitários do DF. “Zeladoria, era o trabalho que estava faltando no DF. A cidade estava abandonada. Nós não vamos abandonar a nossa cidade. Brasília não vai mais ficar abandonada, a partir da nossa administração e com o apoio da CLDF, o povo do Distrito Federal vai aprender a votar, não vai mais votar em gente preguiçosa, vai votar em gente que trabalha, que gosta e que ama essa cidade” ressaltou.

Elogiando a gestão de Ibaneis, em dar início a obras nunca iniciadas anteriormente, Fernando Leite afirmou que “essa inauguração é extremamente simbólica”, por ser “a primeira intervenção desde sua execução em 1993”. Complementando a fala, Sardinha disse que a “Epig está nova, linda, tem ipês plantados. O Poder Público chegou e fez valer nossos impostos”.