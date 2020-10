Número de mortes no trânsito diminui no DF

PUBLICIDADE

O número de óbitos em acidentes de trânsito diminuiu no Distrito Federal. De acordo com Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), a cidade registrou 14 mortes no mês de setembro. Embora os dados ainda sejam preliminares, os índices mostram que houve uma queda de 56% dos casos fatais em comparação ao mesmo período em 2019, em que 32 pessoas faleceram em decorrência dos episódios.

No ano passado, durante os nove primeiros meses, aconteceram 207 óbitos no trânsito. Já em 2020, foram 138 vítimas fatais, o que representa uma diminuição de 33%. As medidas de distanciamento social, promovidas devido à pandemia da Covid-19, impactaram nos índices de circulação de veículos e pessoas nas vias do DF, o que contribui para a baixa na quantidade de acidentes.

Para o diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia, além do isolamento social, o trabalho contínuo dos órgãos que atuam no trânsito contribui para a diminuição das mortes. “As estatísticas também são resultado das ações contínuas de fiscalização, engenharia e educação de trânsito, que mesmo durante a pandemia têm ocorrido, sem deixar de observar os protocolos sanitários”, destaca o diretor.

Redução de fluxo de veículos

Um levantamento realizado pela Gerência de Controle Operacional de Trânsito do Detran-DF (Gercop) aponta uma redução do fluxo de veículos nas vias urbanas do Distrito Federal, entre os meses de março e setembro de 2020. De acordo com os dados, em comparação com o mesmo período do ano passado, no mês de março, quando foram definidas as primeiras medidas de contenção da pandemia da Covid-19, houve uma redução de 19,2% na quantidade de veículos circulando no DF.

O pico da redução ocorreu em abril, quando a queda foi 42,1%, seguido de maio, com 41,3% de veículos a menos nas vias. Em junho, a diminuição foi de 32,2%, em julho, de 23,09% e em agosto, de 26,4%. No mês passado, a redução de veículos circulando nas vias urbanas foi de 22,4%, em comparação com setembro de 2019.

As informações são da Agência Brasília