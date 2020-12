Núcleo Rural Boa Esperança ganha iluminação pública

PUBLICIDADE

O reforço e a modernização da iluminação pública estão chegando às áreas rurais do Distrito Federal. O núcleo rural Boa Esperança, próximo à Granja do Torto, será iluminado por 33 novos postes com as modernas luminárias de LED. Os serviços se iniciam na próxima semana e serão executados pela Companhia Energética de Brasília (CEB).

A revitalização vai custar R$ 115,5 mil e será custeada por emenda parlamentar do deputado distrital Reginaldo Sardinha. A iluminação na área estava em situação precária e a comunidade de cerca de 2.500 moradores ganhará em conforto e segurança. Os trechos 2 e 3 do Boa Esperança serão atendidos.

“Nossa área é essencialmente rural, formada por estradas não-pavimentadas e estava bem escura. A gente vê situações como adolescentes usando lanternas pra poder transitar à noite”, conta o presidente da associação de produtores do núcleo rural, Sérgio Teodoro.

Segundo ele, a comunidade fica na expectativa por melhorias do Governo na região. “A presença do Poder Público é muito importante pra gente. Há quase 20 anos lutamos por mais iluminação”, acrescenta.

A localidade é formada basicamente por chácaras de pequenos produtores. Há também alguns haras para a criação de cavalos. As luzes de LED, mais eficientes e responsáveis por uma economia de energia de 40%, não existiam por lá.

População em vulnerabilidade

“Trata-se de uma região carente onde a iluminação pública deixava a desejar. Não tenho dúvidas que será um ganho enorme assim como tivemos em diversas regiões”, acredita o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira. Cinco quadras do Centro de Atividades (CA) do bairro, o Setor Habitacional Taquari e grande parte das estradas Parque Península Norte (EPPN) e Parque Paranoá (EPPR) já foram beneficiadas pelo programa de eficientização da CEB.

Segundo um dos engenheiros da companhia, a troca surtirá efeito imediato. “Vai ser um grande benefício para os que transitam e moram por lá. Em vários pontos do DF, estamos substituindo as lâmpadas convencionais pelas luminárias de LED, trazendo mais luminosidade. No caso do Boa Esperança, é ampliação e melhoria no sistema de iluminação”, finaliza o superintendente de iluminação pública da CEB Holding, Frederico Dourado.

