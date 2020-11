Núcleo de Audiências de Custódia retoma audiências presenciais na quinta (5)

PUBLICIDADE

As audiências presenciais do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça (TJDFT) vão retornar na próxima quinta-feira (5). Desde março, por conta da pandemia do novo coronavírus, os juízes estavam apreciando autos de prisão em flagrante sem a necessidade de apresentação dos presos.

O TJDFT está promovendo um retorno gradual. O órgão conta que submeteu as instalações do NAC “aos mais rigorosos protocolos de segurança sanitária”. “Foi possível estabelecer uma dinâmica que preserva a saúde de todos que circulam pelo local”, assegura.

O NAC

O NAC foi pelo TJ conforme Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Inicialmente localizado no Fórum de Brasília, o NAC foi transferido, em agosto de 2017, para as dependências do Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal (DPE/PCDF). A mudança conferiu mais segurança e celeridade à apresentação dos autuados e gerou economia para os cofres públicos, com a redução de escolta e desnecessidade de transporte.

Com informações do TJDFT