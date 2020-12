Novos estacionamentos são construídos no Sudoeste e em Taguatinga

PUBLICIDADE

O GDF Presente e as administrações regionais trabalham diariamente para melhorar o dia a dia dos brasilienses, sejam eles motoristas ou pedestres. No Sudoeste, o programa iniciou, nesta terça-feira (8), a recuperação de dois estacionamentos públicos no Sudoeste Econômico, nas QRSW 3 e 8. O asfalto dos locais estava tão deteriorado que o serviço será praticamente uma reconstrução das vagas.

“Praticamente não tem asfalto mais, estava tudo na terra. Não compensava fazer tapa-buracos, estava muito estragado. Decidimos arrancar o asfalto que tinha lá e fazer os estacionamentos de novo”, conta a administradora do Sudoeste/Octogonal e SIG, Tereza Canal Lamb. O trabalho começou com a retirada do asfalto velho e o nivelamento do solo para a colocação da massa asfáltica, técnica chamada de frisamento, e a administradora acredita que esteja concluído no final desta semana.

As obras são feitas com massa asfáltica cedida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e maquinário e pessoal do GDF Presente. “Nosso objetivo é fazer a diferença para melhorar a qualidade de vida da população de todo o DF. Estamos aqui para somar”, afirma a coordenadora do Polo Central, que executa os serviços, Vânia Gurgel.

A reconstrução dos estacionamentos atende uma demanda de pelo menos três anos dos condôminos. No Sudoeste Econômico, os edifícios não possuem garagem e o morador para o carro em frente aos prédios. No bloco B7 da QRSW 3, são 15 vagas e outras 18 no bloco A6 da QRSW 8.

Carlos Eduardo Simões, 32 anos, é síndico de um dos condomínios e conta que a reclamação dos moradores é constante. “As mulheres reclamam muito porque andam de salto e tropeçam na brita. O estacionamento está muito mal cuidado”, afirma. Ele é síndico do prédio há três anos e conta que nunca houve uma reforma no local nesse tempo. “E quando eu assumi já não estava nada bom”, diz.

Limpeza da cidade

Os serviços de zeladoria no Sudoeste/Octogonal também incluem a lavagem das paradas de ônibus da região administrativa e o recolhimento de entulho e de lixo verde nas ruas. Em dois dias de trabalho, 15 pontos de ônibus foram lavados e 15 toneladas de entulho recolhidas. As equipes também trabalham na revitalização da Praça Professor Esaú Carvalho.

Mais vagas em Taguatinga

Taguatinga também ganha novos locais onde os motoristas podem parar os carros. Três estacionamentos estão sendo construídos pela administração regional da cidade em conjunto com o Polo Oeste do GDF Presente. Dois deles são no comércio das quadras QNF: um com novas 16 vagas na CNF 1 ao lado do muro da escola e o outro com 15 vagas na CNF 3, em frente ao Edifício Praiamar.

Na QNC 15, perto do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), as árvores já foram suprimidas para a construção de um estacionamento com 37 vagas. E, no começo de dezembro, as equipes do Polo Oeste finalizaram construção do estacionamento do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 12, na QNG, com mais 58 vagas. “Eles não serão de asfalto, mas de bloquete, um material ecológico, pois permite a drenagem das águas pluviais”, explica Elton Walcacer, coordenador do Polo Oeste.

O GDF Presente também constrói uma calçada de 640 metros quadrados na quadra 38/40 do Setor M Norte.

