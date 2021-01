Novos consultórios são abertos no Hospital da Criança de Brasília

PUBLICIDADE

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) realizou, nesta sexta-feira (22), a abertura de novas áreas de atendimento ambulatorial. Os espaços são destinados para o atendimento já oferecido para as mais de 700 crianças e adolescentes assistidas diariamente pelo ambulatório do HCB.

Os novos consultórios vão atender especialidades ofertadas pelo hospital, de acordo com a necessidade e demanda da assistência — agora, o ambulatório do HCB passa a contar com 60 consultórios para consultas médicas e atendimentos de profissionais da assistência complementar essencial, além de um ginásio de reabilitação e box de emergência, que foram realocados.

O superintendente executivo do HCB, Renilson Rehem, deu início à cerimônia ressaltando as conquistas do Hospital no ano de 2020: mesmo em período de pandemia causada pelo coronavírus, o HCB deu continuidade ao tratamento de crianças e adolescentes atendidos, foi acreditado com excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e recebeu certificados que comprovam a qualidade da gestão e do ambiente de trabalho. “É importante reconhecer e agradecer o empenho de todos do HCB, pois contribuíram para que tudo isso se realizasse”, afirmou o superintendente.

Marco histórico

A presidente da Abrace, Maria Ângela Marini, relembrou a trajetória do HCB e destacou a ampliação como um marco histórico. “O evento nos mostra que o hospital é necessário para a pediatria; o que era uma demanda reprimida, hoje, é a nossa alegria, é a realização de um sonho”, disse Marini. Segundo a presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Bárbara Simões, “o HCB significa um aliado para a Fundação, com uma parceria de troca de experiências — ambos compartilham de um sentimento de solidariedade”, afirmou a presidente.

Para o subsecretário de Logística em Saúde do DF, Arthur Brito, “o HCB é referência em variedade de serviços ofertados à população do DF — a ampliação das instalações significa ampliação da saúde”. Brito também destacou a importância de um hospital que atende totalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS): “O trabalho desempenhado pelo HCB precisa ser visto e trazido para outros hospitais”, disse.

A abertura da nova área de assistência é parte da comemoração do aniversário de 10 anos do HCB, que serão completados no dia 23 de novembro.

Serviço aprovado

Manuela Alverca, quatro anos, foi atendida pela fisioterapia do HCB pela primeira vez, já no novo ginásio de reabilitação. Sua mãe, Patrícia Figueiredo, aprovou o novo espaço. “Achei muito bom. Tem muitas atividades para as crianças, é bem arejado”, contou. A ampliação da nova área também agradou Figueiredo. “Acho importante o HCB continuar crescendo — isso alegra o coração de nós, mães. Minha filha faz tratamento oncológico e ela precisa de várias especialidades”, explicou.

O HCB é o primeiro hospital “Acreditado com Excelência” da rede pública do Distrito Federal. No Brasil, além do HCB, outros dois hospitais públicos pediátricos possuem esse nível máximo de acreditação: um no Pará e outro em São Paulo.

No ano passado, o Hospital HCB recebeu o Prêmio Latino-americano de Qualidade 2020 (Latin American Quality Awards 2020) –pela excelente gestão e comprometimento com o modelo de excelência Lean. O Hospital também recebeu o Certificado de Qualidade do Ambiente de Trabalho, conferido pela Fundação Instituto de Administração (FIA). O certificado reconhece o esforço da gestão em promover um ambiente profissional harmonioso e agradável.

