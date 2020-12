Novo sistema garante agendamento seguro e aprimorado nos Cras

PUBLICIDADE

Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) vão seguir uma nova metodologia de agendamento a partir da primeira quinzena de janeiro. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) finaliza a implantação de um sistema que vai otimizar o atendimento nas unidades da pasta. Nesta quarta-feira (16) ocorreu a última discussão acerca da plataforma para ajustes finais visando à instalação.

“Além de qualificar as demandas por prioridade de atendimento, o objetivo, de maneira prática, é fazer com que a comunidade passe menos tempo em filas de espera na frente das unidades”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Assim que o atendimento presencial nos Cras for retomado, de acordo com a equipe técnica responsável pela implantação do novo sistema, essa metodologia vai programar o horário específico de ida do cidadão ao posto. A ideia é poupar o tempo do cidadão e evitar aglomeração neste momento de pandemia.

Em princípio, o funcionamento vai ser da seguinte maneira: o cidadão que precisar de serviços dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) do DF vai entrar em contato pelo disque 156 ou pelo site da pasta e fornecer as informações solicitadas. Depois dessa etapa, o novo sistema classifica a ordem de prioridade, agenda e convoca a pessoa informando quando e para onde ela deve seguir.

Nos últimos dias, as equipes de atendimento têm participado de capacitações, para que possam ser multiplicadores em suas unidades.

Saiba mais

Para esclarecer o funcionamento da plataforma, a Sedes transmite live com o tema Novo Sistema de Atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social, a partir das 9h30 desta quinta-feira (17). Participam do bate papo a subsecretária de Assistência Social, Kariny Alves; a coordenadora de Proteção Básica, Nathália Eliza; e o gerente de suporte da Sedes, Gilson Araújo.

Essa é a 30ª live da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ao longo do ano, diversos temas foram abordados, entre eles o enfrentamento à lgbtfobia, o combate à exploração do trabalho infantil, a prevenção ao suicídios, os benefícios e serviços da assistência social do DF, a saúde mental em tempos de pandemia e a alimentação saudável na infância. Foram quase 17 mil visualizações e todas essas entrevistas estão disponíveis no canal da secretaria no YouTube.

Live

Novo sistema de atendimento dos Cras

Quinta-feira (17), às 9h30

Canal da Sedes-DF no YouTube

As informações são da Agência Brasília