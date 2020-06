Novo secretário-executivo de Educação do DF é Fabio Pereira Sousa

PUBLICIDADE

Além da troca do secretário de Educação, as mudanças na pasta não acabaram. Nesta quinta-feira (25), o professor Fabio Pereira Sousa teve nomeação para secretário-executivo da Educação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quinta-feira (25).

“Recebo essa nova função com grande honra, e ao mesmo tempo ciente da responsabilidade que é trabalhar pela educação do DF. Sempre foi, e agora, nesses novos tempos, devido à pandemia do coronavírus, os desafios são ainda maiores”, destaca Fabio Sousa.

O professor deixa o gabinete do deputado distrital Claudio Abrantes, onde era assessor. Em 2018, foi candidato a deputado pelo PDT, mesmo partido do parlamentar de Planaltina, e teve mais de 7,3 mil votos.

Natural de São Miguel do Tapuio (PI), 44 anos, formado em Ciências Biológicas pela UnB, Fabio é professor de carreira SEDF e tem uma longa história de trabalho pela área. Especialista em Gestão Escolar, capacitado pela Academia de Liderança em Gestão Escolar de New York/EUA, integra o quadro da secretaria desde 1998.

O novo cargo é sua segunda passagem pela Secretaria de Educação. Em 2013 assumiu a subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da SEEDF, onde ficou até março de 2018. Seu histórico inclui ainda atividades como diretor do Centro de Ensino Fundamental Polivalente, por 10 anos; gerente de Ensino Fundamental e Diretor da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro; e Conselheiro do Conselho de Educação do DF, sendo Presidente da Câmara de Planejamento, Legislação e Normas desse Conselho de 2013 a 2018.

“Como sempre atuei dentro das escolas, e até hoje visito pelo menos uma por dia, conheço bem a realidade das nossas unidades, conheço nossos profissionais, sei das necessidades em cada região”, destaca. “A missão agora é transformar essas demandas em ações”, completa.

Sua atuação é marcada por conquistas para os estudantes, familiares e servidores da Educação. Sua lista de contribuições consta a implantação de 50 creches no DF, criação da Lei do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), com liberação de emendas parlamentares, criação da Revista Com Censo, ampliação do programa Educador Social Voluntário, debate e construção do currículo da Secretaria e do Plano Distrital de Educação e participação ativa na Lei da Gestão Democrática no DF

Ele também trabalhou ativamente para atender a oferta de 4 e 5 anos em cem por cento das pessoas que buscam realizar a telematrícula pelo 156.

O ensino de línguas para pessoas de baixa renda também foi foco de sua atuação, vez que lutou pela ampliação do número de 8 para 17 Centros de Línguas, além de implantar o sistema de avaliação na SEEDF, tendo como uma das ações o Simulado do ENEM para todos os estudantes da 3a série regular do Ensino Médio, EJA e rede privada do DF.