Novo plano de saúde do DF vira prioridade

PUBLICIDADE 

Novos processos, rotinas e mudanças na estrutura administrativa do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Distrito Federal (Inas) foram instituídos, em 2019, de modo a profissionalizar procedimentos e conferir exclusividade ao trabalho de construção do novo plano de saúde.

Por essa razão, o instituto viabilizou, por meio de acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Economia, o processo de contratação das empresas que irão auxiliar na estruturação do Plano GDF Saúde. Neste primeiro ano de governo, a formalização do acordo foi indispensável na implementação do convênio para a concepção do plano de saúde.

A ação resultou no chamamento público para o Pregão Eletrônico Nº 73/2019, publicado na edição de 7 de novembro do Diário Oficial do DF. Para o presidente do Inas, Ricardo Peres, trata-se do “pontapé de que precisávamos para viabilizar o plano”.

Neste primeiro ano de gestão Ibaneis Rocha, ações de transparência foram implementadas pelo Inas para se adequar à Lei de Acesso à Informação (LAI). Também foi criada nova identidade visual do instituto e do GDF Saúde, de acordo com o novo posicionamento estratégico institucional e em consonância com a comunicação do Governo do Distrito Federal.

Novos canais de comunicação com usuários das redes sociais foram criados, bem como foi colocado no ar o novo site da instituição.

Legislação

No transcorrer do ano, o Inas promoveu encontros com sindicatos, associações, secretarias de governo e instituições de controle para apresentação do GDF Saúde. A interação cumpriu o propósito de adequação à legislação vigente, de estímulo para discussões e de análise de sugestões sobre melhores práticas a serem adotadas no novo formato proposto.

Em outubro, na condição de instituição parceira, o Inas participou do evento Conscientização dos Sinais e Sintomas do IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) e AVC (Acidente Vascular Cerebral), com a campanha Unidos pela Vida – Dia do Cérebro e do Coração, uma realização da Secretaria de Saúde (SES-DF); e do Seminário de Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores (QVT), desenvolvido pela Secretaria de Economia.

Para o presidente do Inas, trata-se de algo crucial à coordenação na aplicação das novas premissas do instituto: implementação do Plano GDF Saúde, qualidade de vida e prevenção à saúde.

Com informações da Agência Brasília