Novo normal: Bares e restaurantes voltam hoje (15)

Bares e restaurantes voltam a funcionar hoje, depois de quatro meses com as portas fechadas devido a pandemia do novo coronavírus. De um lado a ansiedade de pessoas que querem voltar ao convívio social. De outro, a apreensão dos empresários sobre como será este primeiro momento. Alguns preferem não reabrir as portas agora e apenas observar como as empresas e o público se comportam frente as novas regras que deverão ser seguidas. Mas os donos de restaurantes ouvidos pelo Jornal de Brasília foram unânimes em dizer que para que essa abertura seja definitiva é preciso a colaboração de todos os envolvidos, empresas e consumidores.

O presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), Jean Lima, ontem, em entrevista coletiva, disse que a reabertura no dia de hoje de bares e restaurantes não deverá representar um aumento significativo no número de casos de coronavírus. “Os empresários têm que ver que não estamos numa situação normal. Não estamos voltando a isso. Estamos voltando a atividade econômica em situação controlada. A gente não espera que haja um aumento de casos por causa da retomada das atividades. Pode haver , mas não é o que foi observado em outras atividades econômicas. É continuar monitorando e avaliar”.

Proprietário de um restaurante na 413 Norte, o empresário Oswaldo Scafuto, disse que embora seja bom poder retomar as atividades, também há uma apreensão sobre como será a relação do consumidor com os estabelecimentos a partir de agora. “ Ninguém mais poderá comprar grandes estoques porque pode tudo voltar a fechar; as pessoas passarão a ter que ter mais tolerância, tanto empresários quanto consumidores” previu. Scafuto fez as adaptações exigidas pelo protocolo apresentado pelo setor de bares e restaurantes e aprovado pelo Governo do Distrito Federal. Com relação a equipe, ele disse que para reabrir o seu restaurante só contratou profissionais que tenham carro, para evitar se exponham em transporte s coletivos.

“A casa vai reabrir hoje tanto para o almoço quanto para o jantar e as pessoas devem usar máscaras. A temperatura também será aferida”, garante a assessoria de um restaurante especializado em carnes, localizado no Setor de Clubes.

O Pontão do Lago Sul, um complexo de gastronomia e entretenimento, que reúne 13 opções de alimentação, entre restaurantes, quiosques e bares, também reabre hoje, e promete medidas extras de proteção e higiene, além do protocolo aprovado para o setor. Para isso foi contratada uma médica infectologista que elaborou um manual de biossegurança para o público e seus funcionários. “ Estabelecemos um protocolo de ações que vai além das obrigações determinadas pelo GDF, isso para garantir o funcionamento seguro dos estabelecimentos. Estamos mais que prontos”, afirmou a administradora do complexo, Sandra Campos.

Preferem esperar

Dudu Camargo, um dos chefes mais conhecidos de Brasília, prefere aproveitar esse momento em que todos estão retomando as atividades para observar e dar prosseguimento a projetos futuros, mas de portas fechadas. “Se der tudo certo vamos voltar a funcionar no dia 1° de setembro. Preciso entender como o público vai reagir à reabertura, quais os produtos serão mais consumidos e como serão observadas as regras de segurança”, explicou.

Na mesma linha do chefe Dudu Camargo está um dos restaurantes japoneses mais conhecidos da cidade. Famoso por seu bufe de self-service, a casa deverá voltar sem o serviço, mas garante que tudo o que era oferecido no antigo modelo estará no cardápio. O restaurante deverá reabrir as portas apenas no dia 03 de agosto. Até lá, segundo o gerente, Raimundo Neto, será feita uma avaliação do cenário para entender as necessidades dos clientes, assim como preservar a saúde dos trabalhadores.