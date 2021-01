Novo horário de ônibus é implementado no Parque dos Ipês

PUBLICIDADE

A partir do dia 1º de fevereiro (segunda-feira), o horário de circulação de ônibus mudará no Setor Habitacional Parque dos Ipês. A alteração aconteceu devido as solicitações de moradores da região, que pediam mais uma opção de horário de ônibus no sentido Terminal de São Sebastião. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o primeiro coletivo sairá às 5 horas da manhã Agora, a linha 183.0 realizará 29 viagens por dia.

O subsecretário de Operações, Márcio Antônio de Jesus explica que esta é uma linha alimentadora. “Essa linha sai do terminal, vai até o Parque dos Ipês pegando os passageiros e volta ao terminal de São Sebastião. A partir do terminal, o usuário pode pegar qualquer linha para completar o seu deslocamento dentro do sistema integrado”.

Para fazer a integração é necessário ter o cartão BRB Mobilidade, podendo ser também o vale transporte, passe livre estudantil ou criança candanga, que é concedido para crianças entre 3 e 5 anos de idade. O cartão pode ser solicitado em um dos mais de 120 postos de atendimento, onde o usuário também pode solicitar a segunda via ou fazer recargas. Para saber o saldo ou fazer recargas on-line o passageiro pode baixar o aplicativo BRB Mobilidade de graça nas lojas para Android e IOS.

Serviço:

Linha 183.0

Terminal São Sebastião – Parque dos Ipês (Crixá)

Novo horário 5h

A partir de 1º de fevereiro

