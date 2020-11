Novo estacionamento no Taquari terá 250 vagas

PUBLICIDADE

Uma antiga demanda de moradores e comerciantes do Setor Habitacional Taquari está com os dias contados para se tornar realidade. Até o fim do mês, o GDF entregará um novo estacionamento de 5,3 mil metros quadrados, localizado entre a DF-003 e a Avenida Comercial, equipado com 250 vagas e construído para trazer mais conforto e segurança para as pessoas que passam pela região. Já foram investidos R$ 470 mil na obra.

O trabalho é fruto de uma parceria entre a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), a Administração Regional do Lago Norte e o programa GDF Presente, de responsabilidade da Secretaria de Governo. A colocação de massa asfáltica está quase concluída. A próxima etapa é a demarcação das vagas e instalação de meios-fios e das sinalizações horizontal (setas marcadas no asfalto) e vertical (placas).

Entre junho e julho, o primeiro passo para a construção do novo estacionamento foi dado pela Novacap, que executou a terraplanagem de todo o terreno. Os servidores da empresa utilizaram mais de 1,5 mil toneladas de brita e cola imprimante na base do terreno, que agora receberá cerca de 600 toneladas de massa asfáltica do DER-DF.

Mesmo antes da entrega definitiva da obra, moradores e comerciantes do Taquari já comemoram a conclusão da reivindicação de mais de uma década. Jorge Costa, 41 anos, gerente de uma das concessionárias instaladas na Avenida Comercial do Taquari, projeta otimismo para quando o estacionamento for finalizado. “Vai melhorar muito o fluxo tanto dos clientes quanto dos funcionários, não vamos mais ter problema para estacionarem os carros. O trabalho que estão fazendo está excelente e já estamos na expectativa de que isso vai impactar também no crescimento das nossas vendas”, afirma.

Impacto da obra

O volume de carros na DF-003 em ambos os sentidos – norte para Sobradinho e Planaltina, sul para o Plano Piloto -, pode chegar a 100 mil veículos em dias úteis. Novos acessos para o Taquari, construídos recentemente, fazem o projeto do estacionamento ser ainda mais vital para a região, como explica o chefe do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, Geraldo Jacinto da Silva Filho. “Com o crescimento da região e o comércio forte, o volume de carros aumentou muito. Faltam estacionamentos, a região ficou sobrecarregada”, destacou.

O administrador regional do Lago Norte, Marcelo Ferreira da Silva, é morador do Setor Habitacional Taquari e ressalta o impacto que a entrega terá. “Esse estacionamento era necessário para melhorar o fluxo de pessoas e facilitar o trânsito desde que o GDF entregou as novas passarelas e viadutos. Vai ser muito importante também para o desenvolvimento econômico da região”, afirma.

Melhorias no Taquari

Além do estacionamento, o GDF também realizou outras importantes obras para melhorar a infraestrutura urbana para a população do Setor Habitacional Taquari. Em maio, a Companhia Energética de Brasília (CEB), em parceria com a Secretaria de Obras, concluiu a eficientização da iluminação pública da região, instalando 569 luminárias de LED nos postes, resultado de um investimento de R$ 353 mil.

Em julho, o DER-DF ampliou a passarela de pedestres que liga as pistas e as marginais da DF-003, aumentando a segurança para quem precisa atravessar a via.