Novidades no transporte público de Santa Maria

A partir desta segunda-feira (23), os passageiros de ônibus de Santa Maria contarão com mais opções de deslocamento. Atendendo a solicitação dos moradores da região, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) criou a linha 251.6, alterou os itinerários das linhas 251.7 e 251.8 e aumentou a quantidade de horários das linhas 020.2 e 3308.

Nova linha

A Linha 251.6, que fará o percurso Terminal do BRT/Av. Alagados/Santos Dumont/Rodoviária do Gama, proporcionará uma ligação mais rápida entre o Residencial Santos Dumont e a área central do Gama, sem ter que percorrer toda a extensão dos setores Oeste e Leste. A oferta será de 26 viagens nos dias úteis e 12 aos sábados.

Alterações de rotas

Linha 251.7 – Terminal BRT/Av. Alagados/Gama (Setores Sul e Oeste)/Rodoviária do Gama: passará a atender somente os setores Sul e Oeste e a Rodoviária do Gama.

Linha 251.8 – Terminal BRT/Av. Alagados/Gama (Setor Leste)/Rodoviária do Gama: passará a atender somente o Setor Leste e a Rodoviária do Gama.

Novos horários

Linha 020.2 – Santa Maria (Residencial Santos Dumont)/Gama Leste-Oeste-Sul: ganhará viagens aos domingos para atender quem reside nas proximidades da Avenida Santa Maria e quer se deslocar para o Gama.

Linha 3308 – Terminal do BRT/Av. Alagados/DF 290/Porto Seco: ganhará viagens para atender os passageiros do Polo JK que trabalham aos domingos e feriados. A linha também vai operar com mais horários aos sábados e nos dias úteis.