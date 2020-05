Nove postos de atendimento testam comerciários para Covid-19

PUBLICIDADE 

Na última terça-feira (27), mais de 1.300 comerciários foram testados para coronavírus nos dois primeiros postos abertos nas unidades do Serviço Social do Comércio (Sesc) da 504 Sul e no Taguaparque, em Taguatinga. Na 504 Sul cinco pessoas testaram positivo dentre 1.192 casos, já no segundo, dos 137 exames feitos, apenas uma pessoas foi diagnosticada.

Com a reabertura das lojas de rua e dos shoppings centers, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF) decidiu expandir para nove o número de postos para testagem rápida de Covid-19 nos trabalhadores do comércio a partir desta quarta-feira (27). Os exames e a equipe de apoio, cedidos à entidade pela Secretaria de Saúde, têm o objetivo de conter o contágio do novo coronavírus após a retomada das atividades comerciais.

Devido à procura constante, a expectativa é que mais de 4 mil testes gratuitos sejam distribuídos pela Secretaria de Saúde em nove regiões administrativas (RAs) do DF.

Eles estarão disponíveis das 9h às 17h nas unidades do Sesc do Gama, do Guará, de Ceilândia, da 504 da Asa Sul, de Samambaia e de Taguatinga Sul. Enquanto isso, nas unidades do Sesi/Senai de Sobradinho, Brazlândia e no Taguaparque, funcionará o sistema de drive thru, sem a necessidade de descer do carro.

Os atendimento serão esta até sexta-feira (29), das 9h às 17h nas unidades do Sesc e do Sesi/Senai, e das 9h às 20h, no drive thru do Taguaparque. Em cada unidade haverá uma equipe de 15 profissionais de saúde e da área administrativa dos serviços ligados à Fecomércio. Não está previsto atendimento no final de semana.

Para ser atendido é preciso levar um documento de identificação com foto, ter o cadastro no site testa.df.gov.br e a credencial do Sesc (carteirinha) ou a carteira de trabalho atualizada mostrando que trabalha no comércio.

Confira os endereços onde os testes serão realizados

1 – Sesc Estação 504 Sul

Endereço: W3 Sul, Quadra 504/505, Bloco “A” Brasília – DF

2 – Sesc Guará

Endereço: QE 04, Área Especial, Guará I – DF

3 – Sesc Taguatinga Sul

Endereço: Setor F Sul, AE 03, Taguatinga – DF

4 – Sesc Ceilândia

Endereço: QNN 27, Lote B, Ceilândia Norte – DF

5 – Sesc Gama

Endereço: Setor Leste Industrial, QI 1 Lotes 620, 640, 660 e 680 Gama – DF

6 – Sesc Samambaia

Endereço: Quadra 101, Conjunto 1 Lote 1, Samambaia – DF

7 – Taguaparque

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia – Taguatinga

Modalidade: drive-thru

8 – Sesi/Senai Brazlândia

Endereço: Rua do Lago – Área Especial 1, Brazlândia – em frente ao Museu Artístico e Histórico de Brazlândia

Modalidade: walk-in e drive-thru

9 – Sesi/Senai Sobradinho

Endereço: Quadra 13, Área Especial nº 3, Lotes A/F

Modalidade: walk-in e drive-thru

Com informações da Agência Brasília