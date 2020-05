Nove armas irregulares são apreendidas em 24h no DF

PUBLICIDADE 

Em Sobradinho, o Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) apreendeu uma espingarda calibre .28 e um revólver calibre .38 após dois homens avistarem a viatura e correrem, na BR020. Os homens não foram alcançados, porém as armas foram localizadas nas proximidades.

Já em Planaltina, na Rajadinha, o Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) aprendeu dois adolescentes após abordagem. Foram encontrados com eles duas armas caseiras e um pé de maconha.

A Rotam, na QR 402 do Recanto das Emas, às 18h, abordou três ocupantes de um veículo suspeito que ficaram nervosos quando viram a viatura. Com eles foram encontrados revólver calibre .38 diversas porções de droga e cinco balanças de precisão.

Mais tarde, em patrulhamento, a equipe de Rotam recebeu a informação de um assalto que acabara de ocorrer, e que os suspeitos levaram o veículo HB20. Com a intensificação do policiamento, os militares localizaram o veículo roubado com três suspeitos, posteriormente reconhecidos pela vítima, e com eles havia um revólver calibre .357, porções de maconha e cocaína, balança de precisão e 1207 reais.

As informações são da PMDF

