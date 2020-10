Novas regras de publicidade no Setor de Divulgação Cultural entram em vigor

PUBLICIDADE

Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (21), o Decreto nº41.361/2020 determina que a empresa administradora do Centro de Convenções Ulysses Guimarães (CCUG) está autorizada a instalar até dois painéis (engenhos) publicitários, sendo um voltado para a via N1 e outro para a via S1 de porte médio, com área total de exposição entre seis e vinte metros quadrados e altura máxima de seis metros. As novas regras foram elaboradas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

O texto faz ajustes no Anexo V do Decreto n.°28.134/2007, que regulamenta o Plano Diretor de Publicidade (PDP) para as áreas do Conjunto Urbanístico de Brasília e Lagos Norte e Sul. A redação anterior, considerada insuficiente, permitia apenas um painel publicitário de porte pequeno, com área total de exposição com até seis metros quadrados e altura máxima de quatro metros.

O decreto também determina que os painéis localizados no interior do Lote 5 sejam exclusivamente para identificação individual do edifício ou estabelecimento; para identificação coletiva dos estabelecimentos instalados na edificação; e para divulgação de produtos, marcas, serviços e eventos.

As mudanças no Plano Diretor de Publicidade foram aprovadas, em abril, pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano (Conplan). Na ocasião os conselheiros vetaram a aplicação de letreiros grandes no Eixo Monumental. A decisão do colegiado foi chancelada também pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

As informações são da Agência Brasília