Novas lixeiras são instaladas na W3 Sul

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) realizou a instalação de 34 novas lixeiras na W3 Sul. A ação consiste em um processo de revitaização da via comercial. Os equipamentos foram acoplados em postes. Conhecidas como papeleiras, as lixeiras fazem parte de uma compra de 5.650 recipientes plásticos realizada pelo órgão em 2020 e instalados em toda a capital distrital.

Nesta primeira etapa, as lixeiras foram colocadas nas proximidades de paradas de ônibus, unidades de saúde e outros locaiss públicos, como o Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, e o Hospital Dia, na 508/509. As regiões do Hospital de Base e do Setor Hospitalar Sul também foram atendidas. A segunda fase de instalação de mais lixeiras por outros pontos da cidade ainda está em fase de estudo e deve ser iniciada logo após a conclusão dessa primeira.

Até o final do ano, o GDF pretende instalar 21 mil unidades em todo o DF. A primeira fase tem previsão de ser concluída em março. O investimento do governo na compra das papeleiras é de R$ 2,5 milhões.

Diretor-presidente substituto do SLU, Rômulo Barbosa afirma que a participação do órgão na requalificação da W3 Sul é fundamental. “As lixeiras chegaram na hora certa para agregar mais esse benefício a essa iniciativa do governo, que deixa a W3 Sul mais bonita e muito mais limpa”, resume.

Obras e Viva W3

Esse é mais um investimento do GDF na recuperação da W3 Sul. O governo já entregou à população as quadras 509, 510, 511 e 512 Sul de cara nova, enquanto neste mês dá início às reformas da 502 à 508 e da 513 à 516 Sul. O projeto de requalificação de toda a via conta com investimentos de R$ 24,8 milhões e deve gerar, em todas as fases, cerca de 800 empregos.

Em junho de 2020, a W3 Sul se transformou também em um espaço de esporte e lazer para a população. Aos domingos e feriados, a avenida é fechada para o trânsito de veículos entre as quadras 503/703 e 515/715, das 6h às 17h. O projeto é coordenado pela Secretaria de Governo. O Viva W3 surgiu como uma opção de lazer gratuita e ao ar livre quando o Parque da Cidade D. Sarah Kubitschek ainda estava fechado durante a quarentena e só o Eixão do Lazer passou a ser liberado para atividades ao ar livre.

“A revitalização da W3 Sul avança e a instalação das lixeiras contribui para isso, não só sob o aspecto da preservação ambiental, como no exercício da cidadania, com o poder público oferecendo condições para o correto descarte do lixo”, avalia a secretária-executiva de Políticas Públicas da Secretaria de Governo, Meire Mota.

As informações são da Agência Brasília