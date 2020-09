Novacap repassa 37 máquinas de asfalto para o GDF

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira a Novacap repassou 35 máquinas compactadoras e duas fresadoras de asfalto para o Governo do Distrito Federal (GDF). As máquinas são suecas e foram investidos cerca de R$ 209,9 milhões para a aquisição dos equipamentos.

Já a partir desta terça-feira (15), as compactadoras seguirão para as cidades do DF, num sistema rotativo, desta forma, garantindo serviço em todas as 33 regiões administrativas.

De acordo com o vice-governador Paco Britto, as máquinas vão permitir ao Distrito Federal um asfalto muito melhor. “Um benefício para os veículos e para o cidadão, que vai ver, nas ruas, onde está sendo investido seu dinheiro”, disse. Paco lembrou ainda que com as compactadoras e fresadoras, será possível acabar com as eternas operações de tapar buracos e partir para o recapeamento completo das vias.

“Demonstramos, com ações simples como esta, que é a compra de equipamentos, que o governo está fazendo tudo que é seu dever. Um gesto que garante uma Brasília cuidada, moderna e bonita, como nasceu para ser”, enfatizou o diretor presidente da companhia, Fernando Leite. “Isso demonstra o carinho que temos tanto com a cidade, quanto com o dinheiro público”, completou o secretário de Governo, José Humberto Pires. “Muitos benefícios para a população”, arrematou o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

Comemorações

Pela manhã, a Novacap começou as comemorações da data com a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) 11 na Expansão de Samambaia. Com investimento de R$ 3,2 milhões, cerca de 14 mil pessoas de quadras próximas à unidade, além da área rural e morro dos Macacos e do Sabão, serão beneficiadas com atendimento médico e odontológico.

No início da tarde, pouco antes do ato de entrega das novas máquinas, o presidente da empresa participou de um culto ecumênico celebrado pelo padre Edilson Santos da Costa e pelo pastor Leonardo Félix. “Não podemos comemorar com toda a família Novacap devido ao momento de pandemia, mas nossa gratidão a todos os servidores e colaboradores da empresa estão aqui representados”, disse Leite.

Os líderes religiosos fizeram orações e lembraram que a Novacap foi a base para a construção de Brasília. “Nada funciona sem a base, sem o alicerce”, comparou o pastor evangélico. Já o padre católico enfatizou que “assim como Deus é a esperança do povo que Nele crê, a Novacap vem garantindo a esperança dos moradores de Brasília em uma cidade dos sonhos”. Fernando Leite arrematou as lições das pregações afirmando que “a missão da construção foi grande, assim como é a de preservar”.

Para Paco Britto – que ao lado de sua esposa, Ana Paula Hoff, participou do culto, na sede da empresa -, ao longo dos 64 anos de existência da Novacap, que serão completados no próximo dia 19 de setembro, muitos nomes importantes passaram por lá. “Sob o comando de Israel Pinheiro, a Novacap teve em sua folha de pagamento pessoas importantes como Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Athos Bulcão e Burle Marx. Porém, tão importante como eles, são todos os atuais 2 mil servidores e outros tantos que passaram por aqui”, afirmou o vice-governador.

“A Novacap é a ponta, é o sentir da população que o governo está atuando. E isso acontece graças ao trabalhador, que garante a reforma, a revitalização, a obra. Que honra a empresa e resgata a memória do DF”, finalizou Paco Britto.

