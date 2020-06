Novacap recupera asfalto na 709/909 Sul

PUBLICIDADE

Na entrequadra 709/909 sul, equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) trabalham na recuperação asfáltica de uma área de 700m². No final do ano passado uma cratera se abriu e engoliu quatro carros na região.

O diretor de Urbanização da Novacap, Sérgio Lemos, disse que a obra já era esperada por moradores e comerciantes da região, que solicitaram os reparos na Ouvidoria do Governo do Distrito Federal.

Lemos ressaltou ainda, que a parceria com as administrações regionais facilita a organização das demandas em cada uma das cidades do DF. “É fundamental que os cidadãos formalizem nas Ouvidorias os pedidos de manutenção para que a necessidade e, a urgência do reparo, sejam definidas e os serviços entrem no cronograma”, explicou.

Esta operação na Asa Sul, realizada por equipes próprias da companhia, irá utilizar 73 toneladas de massa asfáltica, material produzido na usina da Novacap. A previsão é que o investimento total do serviço seja de R$ 200 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Companhia vem realizando diversas obras na malha viária da cidade, grande maioria focada no recuperação do pavimento, mas, sem deixar de lado a manutenção funcional destas vias, a conhecida “Operação Tapa-buraco”.

Com informações da Agência Brasília