Novacap recebe diretores de escolas do DF

Gestores de escolas do Distrito Federal se reuniram hoje (18) na sede da Companhia Urbanizadora sa Nova Capital (Novacap) para apresentar suas demandas para a diretoria da empresa. Além dos diretores, estava presente na reunião o secretário de Relações Parlamentares do GDF, Bispo Renato.

Os diretores receberam boas notícias do diretor-presidente da Novacap, Candido Teles.

A primeira delas foi a parceria entre a Novacap e Secretaria de Educação para realização de podas e oficinas de jardinagem nas escolas. “Nós queremos escolas seguras, equipadas e bonitas. Uma escola agradável não é só mais saudável, como é mais convidativa para os alunos e toda a comunidade”, comentou Teles.

A arborização das escolas também foi tema na solicitação da maioria dos diretores, que estão na fila para receber equipes de poda. Mais uma vez a resposta foi positiva. A Diretoria de Urbanização, responsável pelo serviço, informou que novas equipes estão nas ruas para agilizar o atendimento. Garantiu também que situações de risco em unidades escolares e proximidades serão priorizadas pela companhia, quando comunicadas a órgãos como a Defesa Civil e confirmadas em vistoria técnica.

“Mesmo que a secretaria tenha um contrato que realiza alguns serviços de poda, se a situação for emergencial e a Novacap for acionada, nossas equipes realizarão o serviço com a rapidez necessária”, afirmou o diretor da área, Sérgio Lemos.

E, para corroborar com o compromisso da empresa, a diretora da Escola Classe 48 da Ceilândia, Dilma Araújo, aproveitou o momento para agradecer à companhia pela poda realizada na última semana. “Nós precisávamos muito que a árvore fosse podada. Ela já estava condenada e com perigo de queda por infestação de cupins. Após vistoria, a Novacap prontamente nos atendeu. O trabalho ficou muito bem feito”, agradeceu Dilma.

Infraestrutura

No que diz respeito à infraestrutura das escolas, a Novacap também está atuando para que alunos e professores contem com melhores instalações. Já está em andamento um processo manutenção de equipamentos públicos que irá contemplar os parquinhos e quadras escolares. Além disso, a companhia também atua na cobertura das quadras, o que possibilita aos alunos realizar atividades físicas independentemente das condições climáticas.

Para finalizar, a Novacap e os representantes dos diretores repassaram o fluxo correto que os gestores escolares precisam obedecer para acelerar o atendimento. O caminho adequado é acionar a equipe de infraestrutura da Secretaria de Educação, que dirá se determinado serviço está no planejamento da pasta. Caso não esteja, a Novacap será acionada para o atendimento.

“As 753 escolas existentes na cidade podem contar com o empenho e o cuidado da Novacap para serem espaços cada vez mais seguros e que proporcionam bem-estar às nossas crianças, adolescentes e adultos”, finaliza o diretor-presidente da companhia.

Com informações da Agência Brasília