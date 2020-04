Novacap quer ampliar o número de equipamentos públicos

PUBLICIDADE 

A proibição de atividade física em local público em razão da pandemia da Covid-19 frustrou muita gente adepta de práticas saudáveis. Durante esse período de recolhimento, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) atua em um processo para a instalação de pontos de encontro comunitários (PECs) nas 34 regiões administrativas do DF, quando terminar o isolamento social determinado como medida de proteção contra o coronavírus.

A licitação está em andamento, já tendo sido feitas contratações de alguns lotes. O segundo processo é de aquisição dos materiais e aparelhagem, que abrangem 300 novos conjuntos de PEC, além de parques infantis e multiequipamentos, totalizando 8.085 novos aparelhos. Esse edital já foi publicado e será retomado após análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

Após a aquisição dos equipamentos, a instalação leva cerca de 60 dias. Os locais que receberão as PECs ainda serão definidos de acordo com as demandas enviadas pelas administrações regionais à Novacap.

Mais pontos de encontro

“A prática de atividades físicas em áreas abertas foi adotada como rotina pelos brasilienses, que fazem uso maciço de equipamentos públicos em seu dia a dia, principalmente os idosos”, destaca o presidente da Novacap, Candido Teles.

“Fomos orientados pelo governador a ampliar o número de pontos de encontro nas cidades mais populosas e, também, nas regiões administrativas recém-criadas, como Pôr do Sol/Sol Nascente e Arniqueira”, informa Candido. A orientação leva em conta que novos PECs só podem funcionar após o fim do período de isolamento social adotado como medida de proteção contra a Covid-19.

Ao todo, o Distrito Federal conta com 709 PECs. Samambaia, com 72, é a região a concentrar maior número de pontos desses espaços de convivência. Ceilândia e Plano Piloto aparecem em segundo e terceiro lugares, com 68 e 67 PECs, respectivamente.

Com informações da Agência Brasília