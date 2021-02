Novacap lança licitação para contratação de 300 equipamentos de manutenção

PUBLICIDADE

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) lançou a licitação para contratar empresas de equipamentos de reforma. Por isso, o órgão vai investir R$ 78 milhões em máquinas para executar obras e fazer a manutenção do Distrito Federal.

O aviso de licitação, do tipo pregão eletrônico, para a locação de veículos, máquinas, equipamentos e implementos para serem usados em serviços executados pela companhia já foi publicado no Diário Oficial do DF.

A maioria dos equipamentos usados pela Novacap é alugada. Atualmente, há um contrato em vigência que prevê o pagamento anual de R$ 65 milhões para o aluguel de 272 máquinas. Agora, a empresa busca ampliar seu parque de equipamentos para também ampliar a oferta de serviços nas 33 regiões administrativas. Serão mais 24 equipamentos disponíveis para serviços como poda de árvores, roçagem, terraplanagem, recapeamento de vias, construção de calçadas e colocação de meios-fios.

Entre eles, estão plataformas e empilhadeiras usadas para a pintura de locais altos, como viadutos e passarelas. Também está previsto no contrato o uso de caminhões usina móvel de lama asfáltica, utilizados no acabamento do recapeamento. Além disso, as máquinas serão mais modernas. “O contrato vigente é de 2015 que está chegando ao fim. Vamos licitar uma nova empresa para não ficar sem o serviço”, afirma Elzo Bertoldo, diretor administrativo da Novacap.

O maquinário será utilizado sob demanda e a contratação inclui a operação, a manutenção preventiva e corretiva, além do fornecimento de combustível para a formação e operação de patrulha mecanizada para prestar serviços para a companhia.

A licitação será no dia 12 de fevereiro, às 9h. O edital e seus anexos podem ser retirados exclusivamente no site da Novacap . Contatos e informações podem ser dadas nos telefones 3403- 2321 ou 3403-2322 ou no e-mail [email protected].

As informações são da Agência Brasília