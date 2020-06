Novacap intensifica obras de pavimentação em diversas regiões do DF

PUBLICIDADE

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) está trabalhando em ritmo acelerado durante o tempo de estiagem, que já chegou no Distrito Federal. Fazendo obras em várias frentes, a recuperação de um trecho da Estrada Parque e Indústria Gráfica (Epig) faz parte do projeto e desde o início desta semana o local está recebendo nova capa asfáltica.

Como se trata de uma obra extensa, com cerca de 10 quilômetros de recuperação total de pavimento, as ações na Epig são feitas por etapas, por uma empresa contratada pela Novacap. Porém, visando entregar a obra no prazo previsto e dar mais agilidade à pavimentação desta importante via, equipes próprias da companhia deram início, nesta semana, à aplicação de capa asfáltica – cerca de 380 toneladas da CBUQ – no trecho de intersecção da Epig próximo a entrada do Parque da Cidade.

Em Taguatinga, servidores da Novacap trabalham na remoção do pavimento antigo da Avenida das Palmeiras, preparando o local para a execução de um novo revestimento asfáltico. O procedimento, conhecido como fresagem, faz parte dos desvios de trânsito feitos pela Secretaria de Obras para a construção de um túnel na cidade.

As ações iniciadas pela companhia nesta semana incluem a pavimentação de uma ciclovia com mais de oito mil metros metros quadrados, estrutura que está sendo construída pela Novacap ao lado do Parque Ecológico Burle Marx, às margens da Avenida W7, uma das principais do bairro. A previsão é de que até o final desta semana sejam aplicadas 400 toneladas de massa asfáltica na pista destinada ao trânsito de bicicletas.

Na Região Administrativa do Gama a Novacap atua em duas frentes importantes. A primeira delas é a recuperação do acesso ao hospital de campanha localizado no Setor Leste da cidade. Lá, equipes próprias reutilizam fresado asfáltico – ou seja, o material retirado de outras pavimentações e que costumavam ser descartados – e o aplicam no local, que tem cerca de 980 metros quadrados.

A comunidade rural Engenho das lajes, também no Gama, está recebendo ações da Novacap, com obras de terraplenagem e aplicação de material fresado nas duas vias principais da região.

