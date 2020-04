Novacap inicia limpeza de pichações em tesourinha

PUBLICIDADE 

Na tarde desta quarta-feira (22), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) iniciou a limpeza dos viadutos da tesourinha da 15/16 norte.

Um servidor da Novacap, acompanhado de três integrantes do programa de reinserção de apenados da Fundação Nacional de Apoio ao Trabalhador Preso (Funap), estão no local realizando a retirada da tinta spray.

Os trabalhos serão realizados, também, no período noturno para maior agilidade.

Na ação, estão sendo utilizados jatos de pressão de água e um produto químico biodegradável. “Além da questão estética, esse tipo de vandalismo também traz prejuízo econômico para o Estado.

O equipamento utilizado não é barato, assim como os materiais. É um dinheiro que poderia ser investido em melhorias para a população”, comentou o diretor-presidente da Novacap, Cândido Teles.

Reforma

O local passou por reforma estrutural, recapeamento asfáltico, refazimento do paisagismo e limpeza e foi liberado para trânsito nesta segunda-feira (20) após 100 dias de trabalhos. Porém, no dia seguinte, a estrutura amanheceu completamente pichada, como uma desagradável surpresa em pleno aniversário da cidade.

Entre as melhorias realizadas, também está à utilização de uma tinta especial que facilita a retirada dessas pichações das paredes do viaduto. Ela não impede que haja o vandalismo, mas torna mais fácil e eficiente a limpeza, diminuindo o tempo de trabalho e a quantidade de material utilizado.

Morador da SQN 216, Cléber Zanella, se chocou com o ocorrido e defende que as pessoas tenham mais cuidado com os espaços públicos e as obras de arte que existem em Brasília, “Estamos em uma cidade linda, planejada, completamente diferente de tudo que existe no país. É muito triste as pessoas não terem orgulho e cuidado com nosso patrimônio”, lamentou ele.

Com informações da Agência Brasília