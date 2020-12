Novacap firma licitação para UTI de Planaltina

PUBLICIDADE

O presidente da Novacap, Fernando Leite, firmou compromisso na segunda-feira (7) de construção da UTI de Planaltina. A licitação deve ser lançada em abril de 2021.

Leite firmou o compromisso diante do deputado distrital Claudio Abrantes (PDT), em reunião no Hospital Regional de Planaltina (HRP). No encontro, também foi definida a data para a entrega da UBS do Vale do Amanhecer: junho de 2021.

De acordo com Fernando Leite, na próxima semana já será publicada uma licitação para a construção da Radiologia. Em março de 2021, sairá outra licitação, para o bloco de diagnóstico, que abrigará o laboratório do Hospital. E por fim, em abril, sai a licitação para o bloco anexo, que abrigará a UTI. Trata-se de uma antiga demanda da população e uma luta de Claudio Abrantes pela cidade.

“Sabemos o quanto a população aguarda por esse equipamento público tão importante. Apesar de as vagas de UTI de Brasília serem reguladas, Planaltina já passa dos 220 mil moradores, e essa unidade traz segurança para o cidadão daqui”, disse Claudio Abrantes. “Esse é um compromisso nosso com a cidade, um compromisso do governador Ibaneis, com quem contamos nessa missão”, completou.

Antes da visita ao hospital, o deputado esteve nas obras da UBS do Vale do Amanhecer. O compromisso da data de entrega para junho de 2021 foi firmado por Tenisson Oliveira, da construtora Queiroz Oliveira.

“Os problemas que havia já foram superados e agora esperamos que tudo transcorra normalmente”, disse Claudio Abrantes. “Temos interesse em entregar logo, e se nada de anormal ocorrer em junho tudo estará pronto”, ratificiou Tenisson Oliveira.

Neste momento, a obra se encontra na fase da construção da fundação, blocos, vigas e baldrames. Também está sendo edificado o reservatório de águas pluviais. Para dar celeridade ao andamento, o trabalho prossegue inclusive durante os finais de semana.

As visitas contaram com a presença do presidente do Conselho de Saúde de Planaltina, Pedro Bezerra, e demais representantes. Também estava presente o administrador Regional Célio rodrigues e outros representantes da Administração Regional da Cidade.

Melhoria para escolas

A educação também foi incluída no giro de Claudio Abrantes pela cidade. E o compromisso da construção das novas 72 salas de aula em 11 centros de ensino também foi ratificado por Fernando Leite em reunião com os gestores das escolas realizada na Regional de Ensino.

As unidades a serem contempladas com as salas de aula são a EC 16, EC Rajadinha, EC 07, CEF Rio Preto, EC Coperbras, CEF Cerâmicas, EC 1 de Planaltina, CED Pipiripau, CED Taquara, CEM 1, JICV, CEI 01 e CEM 02.

Esse trabalho faz parte de um pacote de cerca de 500 novas salas de aula que serão construídas em aproximadamente 60 escolas do DF, lançado pelo governador Ibaneis Rocha em março deste ano.