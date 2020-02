Novacap envia equipes para reparar asfalto em Taguatinga

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (26), profissionais da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) trabalham para consertar o asfalto que foi arrancado pela chuva na terça-feira, em Taguatinga. O local, próximo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), foi isolado pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF). A estimativa é de que a rua seja liberada ainda nesta quarta, depois da reforma da pista.

De acordo com Carlos Primo, responsável pela obra, o objetivo é que até sexta-feira (28) a ação seja finalizada. “Hoje estamos retirando todo o asfalto e refazendo. Nesta quinta-feira, vamos fazer os acabamentos necessários para finalizar os reparos”, afirmou o fiscal.

Na tarde de segunda-feira (24), um aqueduto de águas pluviais na QNO 20 rompeu e uma cratera de aproximadamente oito metros se formou na via de acesso ao Setor de Indústria. A Defesa Civil e o Detran-DF isolaram a área e o trabalho, que deve durar 30 dias, foi iniciado.

Forte chuvas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região oeste do Distrito Federal foi o local onde se registrou o maior volume de chuva. Na estação de Brazlândia, que reflete parte do cenário pluviométrico de Ceilândia e Taguatinga Norte, os aparelhos registraram o acúmulo de 55,6 milímetros. Isso significa que cada metro quadrado derramou aproximadamente 55 litros de água.

O volume, segundo técnicos do Inmet, é grande. Na região de Brazlândia, só neste mês, já choveu um volume de 319,8 milímetros. O valor é quase o dobro da média mensal de toda a capital, de 183 milímetros. Para as próximas semanas, as previsões são de chuvas intensas e grande volume de água em áreas isoladas, mas não deve haver tempestades.

Com informações da Agência Brasília