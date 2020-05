Novacap entrega estacionamento em condomínio no Sol Nascente

PUBLICIDADE 

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) entregou, no domingo (10), 164 novas vagas de estacionamento na região do condomínio residencial Parque do Sol, localizado na quadra 700 do Sol Nascente. Ao todo, seis novos pontos de estacionamentos foram construídos.

Dos seus pontos, dois estão localizados no conjunto H (600m²), dois no conjunto G (670m²) e dois no conjunto F (980m²). Os funcionários concluíram a obra em 26 dias.

O diretor de Urbanização da Novacap, Sérgio Lemos, explicou que os trabalhos foram finalizados com rapidez devido ao esforço realizado aos fins de semana e feriados. “Assim, seriam menos dias de transtorno para os moradores do local”, informou.

O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 300 mil na melhoria. Ao todo, 29 servidores da Companhia participaram da ação. As equipes de terraplenagem e asfaltamento utilizaram motoniveladoras, acabadoras, pás mecânicas, rolos e 12 caminhões, que transportaram mais de 111 toneladas de massa asfáltica.