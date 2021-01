Novacap divulga planejamento estratégico para o biênio 2020-2022

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (22), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) divulgou o planejamento estratégico para o biênio 2020-2022, com uma série de ações para se desenvolver ainda mais e de forma perene. A empresa pretende modernizar para transformar e conduzir suas ações pelos próximos anos.

Dentro do planejamento, a Novacap dividiu as ações em três grandes blocos: execução de obras, gestão de Recursos Humanos e Gestão Empresarial. Esses pilares se desenvolvem em cerca de 60 ações que serão tratadas com prioridade.

Em resumo, o bloco de obras contempla desde as grandes construções, como a de unidades básicas de saúde, feiras e escolas, até a zeladoria das cidades. Ele também abraça a transformação digital dentro da Novacap para que ela esteja alinhada com os novos rumos tecnológicos.

Ainda dentro da zeladoria das cidades, a Novacap quer implantar sistemas modernos com a utilização de recursos tecnológicos para levantamento, em tempo real, das demandas da população, em todas as regiões administrativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Gestão Empresarial prevê a adoção de sistemas modernos para gestão financeira, desenvolvimento de recursos humanos, compras e contratações. A Novacap vai adotar soluções de Business Intelligence (BI) e software de Gestão Empresarial (Enterprise Resource Planning – ERP) para evoluir nesta área.

Dentro da transformação digital, a empresa tem como foco as edificações, urbanização e áreas verdes. Em todas elas, basicamente, a tecnologia é a aliada contra desperdícios de materiais, redução na burocracia e tempo das demandas e a digitalização dos serviços. Ser ágil para atender melhor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, a Gestão de Recursos Humanos direciona a força de trabalho em busca da melhor equação de custo x benefício. Para ser alcançado, serão trabalhadas a redução de custo, a capacitação e a gestão de pessoal.

Durante a apresentação do planejamento estratégico para o biênio 2020-2022, o diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite, reforçou a intenção da empresa se modernizar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esperamos que o programa seja a mola propulsora na grande revolução que precisa ocorrer na Novacap. A Novacap tem o novo até no nome, entretanto, com o correr do tempo, a preocupação de inovar foi ficando no passado. Hoje é necessário que a empresa se atualize e venha para o Século XXI. A Novacap foi concebida para criar, conservar e expandir a capital do país. Nós temos que estar dentro deste túnel e preparados para o futuro”, destaca Fernando Leite.

Planejamento Estratégico

A preocupação de Fernando Leite em atualizar a empresa às novas tecnologias foi discutida durante a elaboração do planejamento estratégico, que teve início em outubro de 2019. O pontapé foi um pré-projeto, que se desenvolveu e tomou corpo em 2020 até que fosse aprovado o projeto e divulgado em janeiro deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Dentro das 60 ações, a Novacap elencou as dez prioridades para a companhia, que estão resumidas abaixo:

Modernização da Novacap: reestruturar a Companhia para ser gerenciadora de empreendimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Planejamento empresarial: Implantar modelo integrado de gestão empresarial.

Autossuficiência financeira: identificar fontes para geração de receitas.

Programa Qualidade de Vida: Implementar ações voltadas para a capacitação, motivação e satisfação do empregado de acordo com os interesses da companhia.

Zeladoria das cidades: prover soluções e serviços visando promover a satisfação do cidadão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Engenharia urbana: buscar soluções empresariais com o objetivo de alcançar economicidade e eficiência na execução de obras.

Transformação digital: disponibilizar infraestrutura e soluções tecnológicas para sustentação do negócio da Companhia.

Nova imagem empresarial: desenvolver ações eficientes de marketing e endomarketing.

Contrato de gestão: buscar o cumprimento do Planejamento Estratégico de longo prazo junto ao GDF.

Governança corporativa: buscar boas práticas de gestão pública, observando a legislação pertinente.

Durante o lançamento do planejamento estratégico, o presidente do Conselho Administrativo da Novacap, Leonardo Mundim, lembrou a importância da Novacap para Brasília. “A Lei nº 2.874, que criou o bebê Brasília criou também que pudesse cuidar dele. A Novacap é a mãe de Brasília. Foi e é uma mãe excepcional”, elogia.

Para o secretário de Economia, André Clemente, o plano divulgado pela Novacap é essencial para o crescimento. “Quem fez planejamento estratégico mudou o mundo. Veja o que o ex-presidente Juscelino Kubitschek fez com Brasília’, observa.

As informações são da Agência Brasília