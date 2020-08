Novacap altera horário de interdição para realização de reparos na Ponte JK

PUBLICIDADE

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) inicia, nesta quarta-feira (5), reparos nas juntas de dilatação na Ponte JK. Com o objetivo de minimizar os impactos para os motoristas que trafegam pelo local, a Companhia optou pela interdição de apenas uma faixa no sentido Plano Piloto-Lago Sul, pra execução dos reparos.

De acordo com a diretora de Edificações, Virginia Cussi Sachez, os reparos nas demais faixas serão realizados no período da noite, quando o fluxo de carros é menor. A faixa interditada nesta quarta será liberada em 24 horas, respeitando o processo de cura do material aplicado nas juntas.

Anteriormente, a interdição seria feita em duas faixas no sentido Plano Piloto-Lago Sul e duas no sentido inverso. A alteração foi feita na tarde de hoje para evitar maiores impactos. Os técnicos da Novacap utilizam uma resina especial e massa asfáltica específica para minimizar os problemas existentes nas juntas de dilatação (também conhecidas como juntas de movimento) da estrutura.

Absorção de impacto

As juntas de dilatação são dispositivos criados para absorver a variação do impacto causado pelos veículos e pedestres que passam diariamente pela ponte e amenizar os efeitos da vibração da estrutura.

Em fevereiro deste ano, a Novacap deu início à troca de todas as juntas de dilatação da Ponte JK, reparos que, nos 18 anos de construção da estrutura, nunca haviam sido realizados.

Em razão da pandemia de Covid-19, porém, as obras precisaram ser suspensas, pois as peças são importadas da Itália e a fábrica responsável pela entrega permaneceu fechada por quatro meses. Já foi feito novo pedido, e a chegada do material para a retomada da obra de forma definitiva está prevista para o final de outubro.

Com informações da Agência Brasília