Nova portaria manterá professores no programa Escola de Esporte

A Secretaria de Esporte e Lazer informou nesta sexta-feira (23) que editará uma portaria em conjunto com a Secretaria de Educação para renovar a parceria do programa Escola de Esporte, que estava vencido desde abril de 2020. A secretária Celina Leão se reuniu com o subsecretário de Gestão de pessoas da Secretaria de Educação, Idalmo Santos, para tratar do tema.

Com o vencimento do termo de cooperação, os professores que atuavam no projeto precisaram retornar à rede pública de ensino para a regularização funcional. Na próxima semana, na Secretaria de Educação, serão finalizadas as tratativas entre as duas pastas para a publicação dessa nova portaria, as duas pastas se comprometeram a ajustar a situação.

Diante do atual momento, em que os professores da rede pública estão em teletrabalho, as aulas do programa não podem ser presenciais e retornarão de acordo com o calendário da rede pública de ensino.