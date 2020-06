Nova ponte na Vicente Pires vai ligar a Rua 3 ao Jóquei

PUBLICIDADE 

Está marcada para 9 de julho a licitação para a contratação da empresa que vai construir a ponte perto da Rua 21. Com 180 metros de extensão, é previsto para o investimento da obra cerca de R$ 6.843.668,88. O trecho fará a ligação da Rua 3 com o Joquei e será construído sobre o Córrego Vicente Pires.

“Essa obra é bastante aguardada pela população de Vicente Pires. Quando concluído, esse trecho vai melhorar consideravelmente o trânsito na região”, explica o Secretário de Obras, Luciano Carvalho.

Segundo o subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras, Ricardo Terenzi, a expectativa é que as obras comecem no mês de agosto. “O processo licitatório possui tramitação rígida. Prazos precisam ser respeitados e devidamente cumpridos para que possamos garantir a lisura do certame. Nossa ideia é emitir a ordem de serviço e começar as obras ainda em agosto”, afirma.

Com informações da Agência Brasília