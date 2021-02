Nova cepa do coronavírus é encontrada no Entorno do DF

PUBLICIDADE

A nova cepa do coronavírus identificada no Reino Unido em 14 de dezembro do ano passado foi encontrada no Entorno do Distrito Federal.

Duas pessoas, sendo uma moradora de Luziânia-GO e um morador de Valparaíso de Goiás-GO, foram diagnosticadas com a variante. Eles são parentes e estão ligados a um surto familiar — eles estiveram reunidos com a família no fim de ano, e havia um morador do Reino Unido presente.

As informações foram levantadas pela Secretaria de Saúde de Goiás. A pasta aponta que a nova variante foi identificada no dia 31 de dezembro. Antes, os dois pacientes já haviam se infectado com o novo coronavírus.

A variante do Reino Unido que atingiu os dois parentes já circula por mais de 60 países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Terceiro caso em Ceres-GO

Ainda de acordo com a SES-GO, no município de Ceres-GO, foi identificada outra variante, sem relação com as novas cepas encontradas em Manaus, no Reino Unido e na África do Sul.