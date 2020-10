Nota Legal sorteia R$ 3 milhões em prêmios nesta terça (27)

PUBLICIDADE

O programa Nota Legal vai sortear, nesta terça-feira (27), R$ 3 milhões em prêmios. Serão contemplados mais de 800 mil consumidores que pediram CPF na nota ao comprar um produto entre 1º de maio de 2019 e 30 de abril de 2020.

Os nomes serão divulgados em evento no salão nobre do Palácio do Buriti, às 15h. Ao todo, o sorteio vai distribuir 12,6 mil bilhetes com prêmios que vão de 100 reais a R$ 500 mil. Confira a ordem:

⇒ 12 mil prêmios de R$ 100

⇒ 500 prêmios de R$ 200

⇒ 50 prêmios de R$ 1 mil

⇒ 30 prêmios de R$ 5 mil

⇒ 10 prêmios de R$ 10 mil

⇒ 4 prêmios de R$ 50 mil

⇒ 3 prêmios de R$ 100 mil

⇒ 2 prêmios de R$ 200 mil

⇒ 1 prêmio de R$ 500 mil

Cada documento fiscal emitido gera um bilhete, independentemente do seu valor. Desta forma, foram gerados 102.615.101 bilhetes válidos. Isso significa uma média de 116 bilhetes por consumidor.

O consumidor que tiver dívida em aberto com o GDF não poderá receber o prêmio. Também não é permitido que o participante seja ligado a empresas contratadas para serviços de desenvolvimento e manutenção dos sistemas tributários da Secretaria de Economia. Quem for premiado deve indicar os dados bancários até o dia 25 de abril de 2021 para receber o dinheiro.