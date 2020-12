Nosso Natal serve almoço especial a 150 pessoas em São Sebastião

PUBLICIDADE

Uma mesa farta. Aves assadas, arroz colorido, farofa de cebolas carameladas, salpicão, batatas coradas, salada verde. De sobremesa, rabanadas, pudim de chocolate, manjar branco e salada de frutas, pavê e pão de mel. O cardápio assinado pela chef brasiliense Leninha serviu cerca de 150 pessoas em situação de vulnerabilidade social extrema, acolhidas pelo Instituto Inclusão São Francisco. A ação realizada em São Sebastião, nesta sexta-feira (18), faz parte da campanha Nosso Natal 2020, uma iniciativa do GDF.

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), em parceria com a Administração Regional de São Sebastião, a Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa-DF) e a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), acolheu as casas das Famílias e do Bosque, das nove que compõem o instituto no DF.

Ainda antes do meio-dia o almoço já estava servido na Escola Classe Vila Nova, palco da festa de Natal. O espaço também fora enfeitado para receber os convidados: 14 famílias. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. Eles moram na Casa das Famílias, uma unidade institucional para oferta de acolhimento imediato e emergencial, local em que são abrigados e ficam de 90 a 180 dias para fins de acompanhamento da viabilização psicossocial, reinserção familiar e estímulo ao protagonismo individual e social dos usuários.

E, nesta sexta-feira, de fato cada um deles assumiu o lugar de protagonista. Sentados às mesas, um a um foi servido. Além terem recebido almoço especial e cheio de delícias, as crianças foram recepcionadas pelo Papai Noel. Em sua sacola, presentes e fraldas, fruto de doações de empregados da Terracap.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

João Victor Rodrigues* tem 11 anos. Ansioso, aguardava na fila seu nome ser chamado para receber o presente do bom velhinho. Como qualquer criança, mal segurou o pacote em suas mãos, correu e o abriu. Era um carrinho verde, semelhante a um Opala 1976. Os olhos brilharam, revelando o sorriso escondido pela máscara.

Questionado sobre o que mais gostou do dia, foi rápido ao dizer: “Do presente e da sobremesa de chocolate”. O dia, segundo o menino, será mais feliz. Ele e os outros quatro irmãos foram presenteados na ação e terão muitos brinquedos para se divertirem juntos.

O pai de família Roberto Farias*, de 34 anos, um dos acolhidos do instituto, disse estar muito satisfeito com a ação. “É um incentivo para nós, pais, e para as crianças. A gente não tem condições de dar essas coisas para nossos filhos. Assim, o dia de hoje é uma alegria para toda família”, comentou.

Além das famílias que foram recebidas na Escola Classe Vila Nova, outras cerca de 50 marmitas com o mesmo menu foram encaminhadas à Casa do Bosque. Lá, são acolhidos homens solteiros, de 18 a 59 anos, em situação de rua, dependentes químicos, ou mesmo aqueles que precisam de tratamento de saúde no DF, chamadas pessoas em trânsito. Todos eles receberam o prato proposto por Leninha Camargo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não há solidariedade se o ser humano não tiver a coragem de sair de si e ir ao encontro do outro. E Natal não é isso?”, comentou o presidente da Terracap, Izidio Santos, após ter participado pessoalmente da equipe que preparou almoço natalino. Izidio completou: “Ainda foram doadas 80 cestas pela Terracap, que serão entregues a outras instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social, para que centenas de outros natais sejam felizes.”

O presidente se referiu às cestas arrecadadas por todos os órgãos do GDF, composta por 14 itens – arroz tipo I, açúcar, feijão, farinha de milho, farinha de mandioca, charque bovino, macarrão espaguete, sal refinado, leite em pó integral, óleo de soja, sardinha em conserva, leite condensado e achocolatado em pó.

Na oportunidade, Leninha Camargo contou um pouco sobre o convite feito pela primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, aos chefs do DF. “Foi um desafio. Estamos acostumados a cozinhar comidas muito sofisticadas e fomos convidados a criar receitas de uma ceia natalina com os itens das cestas arrecadadas pelo GDF, sem produtos da alta gastronomia”, conta Leninha.

Ainda segundo a chef de cozinha, a ideia é que as comunidades e instituições que receberem as cestas possam reproduzir os pratos. Um livro com as receitas dos chefs será entregue junto com os alimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O segundo desafio foi apadrinhar uma instituição, com parceiros como a Terracap, por exemplo. Conseguimos criar uma ceia bem completa para eles, acho que todos vão gostar”, finalizou, feliz pelo resultado.

E Leninha estava certa. Palavras não foram necessárias. No olhar daquelas famílias, pois havia gratidão. E foi alcançado o objetivo principal da campanha Nosso Natal 2020, de integrar ações em favor do bem-estar das pessoas em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal, por ocasião das celebrações natalinas.

As informações são da Agência Brasilia