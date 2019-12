Nosso Natal serve 46 mil refeições; média diária é de 23,7 mil

PUBLICIDADE 

A iniciativa do Nosso Natal de levar uma experiência natalina à população que mais precisa foi um sucesso. Os cardápios elaborados por chefs renomados da capital encheram 46.478 pratos nos 14 restaurantes comunitários do Distrito Federal no almoço deste sábado (21). A unidade mais movimentada foi a localizada em Samambaia, onde o governador Ibaneis Rocha arregaçou as mangas e cozinhou um bacalhau (ao final desta matéria, veja a lista com o número de pratos vendidos por unidade, além da série de reportagens e um vídeo sobre o evento).

A quantidade de refeições servidas quase dobrou o movimento nas unidades do DF, já que a média habitual é de 23.700 pratos distribuídos. “Hoje, nós marcamos a campanha da solidariedade. Fizemos as refeições com muito carinho e dedicação. Que venha 2020”, discursou Ibaneis Rocha durante a ação.

O projeto foi idealizado pela primeira-dama Mayara Noronha em parceria com a vice-primeira-dama do DF, Ana Paula Hoff. A ideia era levar um dia especial à população carente da capital, público máximo dos restaurantes comunitários. Além dos pratos com tempero especial dos chefs servidos a R$ 1 dentro dos refeitórios – enfeitados com motivos natalinos, música e com direito a Papai Noel –, serviços, informações e diversão tomaram conta das áreas externas.

A coordenação do Nosso Natal ficou a cargo da Secretaria de Governo em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). As administrações regionais sem restaurantes comunitários atuaram como parceiras, assim como secretarias, outras entidades e até a iniciativa privada.

Subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes, Luciana Carvalho Dias confirma que a ação foi um sucesso. De acordo com ela, foi desafiador levar chefs acostumados a realidades com capacidade inferior de atendimento às cozinhas dos restaurantes comunitários.

“Como profissional, me sinto feliz e realizada pelo que conseguimos fazer de forma coordenada. O próprio governador trabalhou, colocou a equipe para ajudar, não se intimidou. Os secretários se dividiram para participar. Em todas as unidades as pessoas saíram felizes com a ceia especial”, avalia.

Saiba quantos pratos foram servidos em cada unidade:

Restaurante Comunitário de Brazlândia: 3.165 / média diária: 1.500

Restaurante Comunitário de Ceilândia: 3.740 / 2.800

Restaurante Comunitário da Estrutural: 2.529 / 1.600

Restaurante Comunitário do Gama: 3.135 / 1.700

Restaurante Comunitário do Itapoã: 2.829 / 1.600

Restaurante Comunitário do Paranoá: 2.487 / 1.200

Restaurante Comunitário de Planaltina: 4.570 / 3.000

Restaurante Comunitário do Recanto das Emas: 2.753 / 1.700

Restaurante Comunitário do Riacho Fundo: 3.247 / 1.500

Restaurante Comunitário de Samambaia (Rorizão): 6.561 / 2.400

Restaurante Comunitário de Santa Maria: 2.400 / 1.000

Restaurante Comunitário de São Sebastião: 3.111 / 1.900

Restaurante Comunitário de Sobradinho: 2.900 / 1.500

Restaurante Comunitário do Sol Nascente: 3.051 / 1.800

Com informações da Agência Brasília