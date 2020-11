“Nossas escolas estão prestando serviço de inestimável valor”, diz presidente do Sinepe-DF

PUBLICIDADE

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF), Álvaro Domingues, fez um balanço, nesta segunda-feira (2) sobre o retorno de todas as etapas da educação básica para as aulas presenciais. Este retorno se concretizou na última semana, acolhendo os alunos do Ensino Médio.

As atividades presenciais, entretanto, não são obrigatórias e, para isso, as escolas estão adotando o ensino híbrido, que consiste na realização das aulas presenciais em conjunto com as aulas à distância.

“Podemos dizer que as nossas escolas estão prestando um serviço de inestimável valor, acolhendo aqueles que precisam, realizando o Ensino Híbrido, com atividades presenciais e à distância, opcional para o estudante e para escolas, divulgando protocolo de profilaxia e, principalmente, selecionando aquelas pessoas que apresentam algum sintoma para serem encaminhadas aos médicos e retiradas do convívio de seus colegas. Assim, a escolas está realizando um trabalho que ajuda significativamente a população”, afirmou Domingues.

O presidente do Sindicato também elogiou a atitude do Sindicato dos Professores, que realizou a testagem de 4 mil funcionários das redes de ensino. “Recentemente soubemos que o Sindicato dos Professores realizou a testagem de 4 mil pessoas, o que é uma atitude muito louvável, uma testagem baseada em sorologia, com resultado de menos de 0,5% de pessoas em transmissão do vírus, o que é um número pequeno, conferindo segurança ao espaço escolar, tanto quanto uma residência ou outros locais frequentados pela família. Achamos muito louvável essa atitude e todos os esforços empenhados em favor desse trabalho híbrido, neste momento serão feitos em nossas instituições”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Agradecemos a colaboração, os números estão absolutamente previstos dentro do esperado, o quadro é realmente de estabilidade, e o quadro da pandemia no Distrito Federal caem gradativamente, permitindo mais segurança ao nosso trabalho presencial”, finalizou o presidente do Sindicato.