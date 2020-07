Nos hospitais do DF “não existe fila para paciente com covid-19”, afirma secretário de Saúde

PUBLICIDADE

Aline Rocha e Larissa Galli

Na tarde desta terça-feira (14), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal faz balanço da pandemia do novo coronavírus no DF. Participam da coletiva de imprensa o Secretário de Saúde, Francisco Araújo, o Subsecretário de Vigilância à Saúde, dr. Eduardo Hage, o Presidente da Codeplan, Jean Lima e o Subsecretário de Inovação da Casa Civil, Paulo Medeiro.

O secretário afirma que “em uma pandemia, a gente nunca sabe o dia de amanhã. […] Continua sendo fundamental que a população faça a parte dela”. Questionado sobre os hospitais que estão sendo montados na capital para tratamento de pacientes com o vírus, ele explicou que a “pandemia não tem hora e data para acabar. Como o governo trabalha para proteger o cidadão, entrega de leitos da PM, da Ceilândia foram muitos questionamentos, o da Papuda está com a parte estrutural pronta, e esperamos poder entregar o mais rápido possível”.

“Quando começou a pandemia, o DF tinha mais de 300 leitos de UTI para regulação normal, com a pandemia foi criada estrutura para montagem de leitos para covid-19. Não existe fila para paciente com covid, a regulação trabalha para que haja giro de leito maior”, explicou o secretário.

Segundo Araújo, leitos de UTI no hospital de campanha no Centro Médico da Polícia Militar do DF deverão ser entregues ainda nesta semana, mas não especificou a data e nem quantas unidades estarão liberadas. O secretário ressaltou que “a estrutura já está pronta” e que “a empresa responsável vai disponibilizar um calendário com a quantidade de leitos que já poderão ser usados”. Ao todo, o hospital vai disponibilizar 86 leitos para pacientes com covid-19.

Quanto ao hospital de campanha no Complexo Penitenciário da Papuda, Araújo afirmou que está “tentando entregar o mais rápido possível” e que “nunca será tarde demais”, visto que a Papuda abriga mais de 15 mil detentos que podem vir a necessitar de apoio hospitalar.

O secretário deixou, ainda, um alerta para a população: “A partir de amanhã (15) entramos em uma nova fase. O GDF vai adotar uma postura de austeridade com quem não usar a máscara da maneira correta. Vamos aplicar as devidas multas e penalizações para quem descumprir a regra”, avisou. “Pedimos que a população faça sua parte. Não deixem que as pessoas coloquem a sua vida em risco. O governo fez e está fazendo um esforço para garantir leitos hospitalares para quem precisa e os profissionais da saúde estão trabalhando incansavelmente para cuidar dos pacientes. É fundamental que a sociedade nos ajude”, concluiu.

Pico da pandemia

O presidente da Codeplan explica que, segundo as estimativas feitas, “a gente já está vivendo o pico”. “Estamos em uma espécie de platô e não dá pra estimar quando iniciará a queda, mas até o dia 25 manterá esse mesmo patamar de crescimento. Em termos percentuais a gente teve uma queda de casos nas últimas três semanas. Estabilidade nos últimos 7 dias na procura por leitos de UTI. A perspectiva é que caia a partir do dia 25 mas não é possível dar certeza”, afirmou Jean Lima.

Ele afirma que os estudos estão sendo feitos e o grupo realiza o acompanhamento de outros estados e países. “É uma experiência nova e temos que aprender. A gente tem feito o acompanhamento do número de casos, taxa de mobilidade no DF foi pouco afetada com o fechamento do comércio”, explica.

“A abertura gradual e controlada [do comércio] deu pouco impacto. A gente chegou no auge do isolamento com 68%. Antes da abertura do comércio era entre 43% e 44%, e agora estamos em 38 a 39%. A abertura é controlada porque os setores precisam retornar”, complementa Lima.

Compra de testes

Quanto à compra de testes para o DF, o secretário de Saúde afirma que “há um impedimento para que se faça pagamento e compra de testes”, mas que a secretaria já está “fazendo o que pode ser feito”.

“Nós já mandamos testes que recebemos de doação da Receita Federal para avaliação e estamos aguardamos para que seja reposto o estoque nas unidades de saúde. Respeitamos todas as decisões da Justiça. Decisão judicial não se discute, se cumpre”, explicou o chefe da pasta.

Novas UBSs

Mesmo durante a pandemia, a ampliação da Atenção Primária segue no DF. Um passo importante nesse sentido foi o Fundo de Saúde repassar recentemente R$ 4.176.187,97 para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) dar continuidade às obras de cinco novas unidades básicas de saúde (UBSs). A descentralização de crédito foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (14).

As unidades estão localizadas em Sobradinho II (Vila Buritizinho), Paranoá Parque (Quadra 2), Ceilândia (QNR 2), São Sebastião (Jardins Mangueiral) e Planaltina (Vale do Amanhecer). Juntas, terão capacidade de atender aproximadamente 80 mil pessoas.

“O governador Ibaneis Rocha tem feito questão de ampliar a Atenção Primária”, pontua o diretor executivo do Fundo de Saúde, Ronan Lima. “Por isso, há um esforço de gestão de fazer esses repasses para as obras, no sentido de cobrir os vazios assistenciais e garantir o atendimento a toda a população.”