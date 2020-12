Nomeações de 41 profissionais da Carreira Assistência à Educação são publicadas no Diário Oficial

PUBLICIDADE

As nomeações de 41 profissionais da Carreira Assistência à Educação foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (29). Os futuros novos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) foram aprovados em concurso realizado em 2016 e vão ocupar vagas deixadas por profissionais da rede pública de ensino no presente exercício.

O recebimento da documentação prévia será no dia 12 de janeiro de 2021, na Sede II, da SEE/DF, localizada na 511 Norte, Bloco B, Edifício Bittar III. O horário deve ser cumprido por cada um dos nomeados, conforme cronograma constante no Aviso nº 01/2020.

Para preservar a segurança e a saúde dos candidatos e da equipe responsável pelo processo de posse, os nomeados deverão levar os documentos em envelopes lacrados e identificados. No local terá uma caixa para que os envelopes sejam depositados.

Para que não ocorra compartilhamento de objetos, o candidato deve levar a sua própria caneta, sendo azul ou preta, para assinatura do termo de posse. É obrigatório o uso de máscara durante todo o período de permanência no local.

Os nomeados que tiverem pendência relacionada à documentação serão informados por e-mail, a partir do 5º dia útil após o recebimento dos envelopes.

Os candidatos que pedirem sua recolocação no final da lista dos aprovados, para que sua nomeação ocorra em momento posterior, terão até cinco dias contados da publicação do ato de nomeação para enviar a solicitação pelo e-mail [email protected]

A divulgação de resultados da análise documental está agendada para 19 de janeiro de 2021. O cronograma de posse tem previsão de ser divulgado em 22 de janeiro, e a posse coletiva deverá ocorrer em 26 de janeiro do próximo ano.

O calendário e as orientações para posse dos 41 nomeados pode ser conferido aqui.

Os nomeados foram aprovados no concurso público realizado em 2016, conforme Edital Normativo nº 23, de 13/10/2016, publicado no DODF Edição Extra nº 30, de 14 de outubro de 2016 e Edital de Resultado Final nº 70 – SEE/DF, publicado no DODF nº 184, de 25 de setembro de 2017, e suas alterações.

As informações são da Agência Brasília