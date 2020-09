No Itapoã, mãe é agredida por filhos adolescentes

PUBLICIDADE

Uma mulher de 45 anos foi agredida pelos próprios filhos na terça-feira (17), na quadra 2 do Itapoã.

Os filhos, de 15 e 17 anos, contaram com a ajuda de um colega de 17 anos para cometer as agressões. Além dos chutes e socos, um dos jovens passou com uma bicicleta por cima da mulher, de acordo com a Polícia Militar (PMDF).

Os três adolescentes também teriam feito ameaças. O mais velho disse à mãe que colocaria fogo na casa dela quando ela saísse para trabalhar. Falou ainda que pegaria uma arma com um amigo para matá-la.

A cena chocou os vizinhos, que acionaram a PMDF. O filho mais velho tentou fugir ao ver a chegada dos militares, mas foi localizado pouco tempo depois na casa do pai dele. Lá, os policiais encontraram uma espingarda.

O jovem de 15 anos foi encontrado em uma residência localizada na chácara conhecida como Boqueirão. Ele também tentou fugir, mas foi contido. Com ele, os PMs encontraram um revólver calibre .32. No imóvel, também foram encontrados seis pés de maconha.

O trio foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).