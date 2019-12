No HRT, Dia do Bem leva alegria para os pacientes

PUBLICIDADE 

No Dia do Bem, a Branca de Neve chegou cheia de doçura e levou consigo uma maquiadora que vestiu os rostos dos pequenos pacientes internados na Pediatria do Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

E para mostrar a todos o que estava acontecendo, uma miss organizou um desfile pelo corredor da ala. A festa promovida pelas integrantes do projeto Juntas Somos Mais Fortes, que tem a participação de servidoras da Secretaria de Saúde e voluntários.

“Esse dia a gente reservou para levar alegria às crianças internadas, fazendo um dia diferente para elas. Eu espero que esse dia se repita várias vezes”, afirmou a idealizadora do projeto, Dayana Kelly Dias de Freitas, técnica de enfermagem do HRT, que trabalha no Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência (PAV) Azaléia.

Vestida de Branca de Neve, a servidora teve a colaboração das voluntárias Marilene Alves (maquiadora) e Emilly Vitória, a miss Teen Turismo DF Model. As voluntárias receberam o apoio da equipe da pediatria, da direção do hospital e da Superintendência da Região de Saúde Sudoeste.

“Apoiamos essas ações e entendemos que são primordiais para essas crianças que tanto necessitam de amor e carinho, assim como a equipe que se dedica em bem atender a esses pacientes”, destacou o superintendente, Luciano Agrizzi.

O projeto Juntas Somos Mais Fortes surgiu de um momento de dor e da vontade de levar alegria e esperança. A técnica em Enfermagem, Dayana foi vítima de violência doméstica e hoje se dedica a transformar a vida de outras pessoas.

“Minha missão, hoje, é ajudar outras mulheres a saírem do ciclo de violência, ajudar crianças carentes, levar alegria. Esse é o meu maior objetivo”, revela.

Este ano, o grupo organizou o primeiro desfile protagonizado por vítimas de violência no Distrito Federal. Além do HRT, as voluntárias levam as ações pelo Dia do Bem, comemorado nesta sexta-feira (20), a outras unidades de saúde, regiões administrativas e cidades do Entorno.

Com informações da Agência Brasília.