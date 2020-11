No Hospital de Base, 400 pacientes com câncer recebem cestas básicas

PUBLICIDADE

Na mahã desta sexta-feira (17) 400 cestas básicas, além de verduras, frutas e ovos, foram distribuídas a pacientes com câncer no Hospital de Base (HB). A doação foi feita pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, que atua com diversos projetos sociais na unidade administrada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF).

Há cinco anos na luta contra o câncer de mama, Francisca Alves, 77 anos, foi uma das beneficiadas. “Comer está muito caro, e nós, pacientes com câncer, passamos muita necessidade. Para quem ganha só um salário mínimo, não dá para comprar remédio e outras coisas. Por isso, essa ajuda é muito importante”, ressaltou.

Maria dos Passos Nascimento, 50 anos, também é atendida na Unidade de Oncologia do HB. A primeira batalha contra a doença, que atingiu a mama, foi travada em 2013, e ela saiu vitoriosa. Porém, há um mês, ela foi diagnosticada com câncer na coluna e iniciou pela segunda vez o tratamento.

“Recebi essa cesta por quatro anos quando tive o primeiro câncer. Agora, estou recebendo novamente. Eu tenho só que agradecer a Deus, à Rede Feminina e aos profissionais que cuidam de mim”, disse, ao destacar que trabalhava como diarista e teve que parar por causa da doença, o que prejudicou a renda familiar.

“Nós ajudamos essas mulheres porque sabemos que muitas são chefes de família, param de trabalhar por causa do câncer. Muitas vezes, sem a nossa ajuda, elas nem conseguem fazer o tratamento por falta de recursos”, afirmou a coordenadora da Rede Feminina, Vera Lúcia Bezerra, conhecida como Verinha.

Como ajudar a Rede Feminina

A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma instituição sem fins lucrativos e atua no Hospital de Base desde 1996. Voluntários oferecem apoio emocional e orientações sobre o tratamento contra o câncer.

O grupo recebe contribuições diversas, como roupas, calçados, brinquedos, livros e cestas básicas. Doações em dinheiro podem ser feitas por transferência bancária para a agência nº 4595-0, conta corrente nº 11.310-7. Mais informações pelo (61) 3315-1221 ou pelo (61) 98580-4019.

Com informações da Agência Brasília