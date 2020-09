No DF, secretário de Transportes é alvo de Operação da Polícia Federal

PUBLICIDADE

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (3), um mandado de busca e apreensão na casa do Secretário de Transportes do Distrito Federal, Valter Casimiro, durante a segunda fase da Operação Gaveteiro, que apura o desvio de R$ 50.473.262,80 do Ministério do Trabalho por meio de contratação irregular. Casmiro era diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) quando os contratos suspeitos foram firmados.

Segundo as investigações, foram realizados três contratos com uma empresa de TI entres os anos de 2012 e 2019, propiciando desvios de R$ 40 milhões. Além de diretor do DNIT, Casimiro também já foi ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil durante o governo de Michel Temer.

Durante a operação, agentes da PF foram até a sede do DNIT para recolher documentos e materiais que podem auxiliar nas investigações destes contratos irregulares. Estão sendo cumpridos 9 mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Goiás e Paraná. A Justiça autorizou, também, o bloqueio de R$ 40 milhões das contas dos investigados, o sequestro de seis imóveis e 11 veículos.