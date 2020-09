No DF, cerrado é mais preservado

PUBLICIDADE

O que tem sido feito para salvar o Cerrado? Conhecido como “savana sul-americana”, o bioma está presente em diversos mapeamentos e até legislações de proteção ambiental, mas a prática se mostra diferente da letra fria.

Tido por “caixa d’água do Brasil”, pela função de captação de chuvas e atuação garantidora do fluxo de sistemas hidrográficos – na região onde nascem as três principais bacias do país (São Francisco, Amazonas e Paraná) -, o processo de extinção do ecossistema pode gerar um efeito cascata nação afora.

De acordo com o Instituto Cerrados (IC), o bioma já perdeu cerca de 43% dos 2.036.344 km² até hoje. A parte Sul, que engloba pedaços de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, é considerada morta por especialistas. “Essa área está desmatada, enquanto a parte Norte ainda resiste; mas o Sul se mostra como o futuro do Norte no ritmo que estamos”, apontou Yuri Salmona, pesquisador do IC. Segundo diz, a inobservância da legislação torna o desmatamento um inimigo difícil de combater.

Isto porque o Brasil é um dos 193 signatários do Tratado de Aichi, nome informal da 11ª Conferência da Diversidade Biológica (CDB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As metas estipuladas no acordo, firmado em 2010 na província que batiza a iniciativa, no Japão, apontam para atitudes de conscientização e combate à perda dos biomas ao redor do mundo. A 11ª meta do plano internacional prevê que, até 2020, “pelo menos 17% [para cada bioma] de áreas terrestres e de águas continentais e 10% de áreas marinhas e costeiras (…) terão sido conservados por meio de sistemas de áreas protegidas”.

Hoje, o Cerrado possui apenas 8,3% de sua extensão em Unidades de Conservação – e 3% em Unidades de Proteção Integral, de acordo com o Cerrados. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o ritmo de devastação do bioma apresenta reduções ao longo dos últimos anos, mas, como diz Salmona, “são números altos de desmatamento para algo que já é frágil”. A cada ano, cerca de 6,5 mil km² de Cerrado são arrancados ou queimados.

A única Área de Proteção Ambiental (APA) que diz respeito à capital da República apresenta, no mesmo período, devastação de 345,45 km², a sétima dentre as 13 APAs do Cerrado. Segundo publicação de 2014 do Ministério do Meio Ambiente, o responsável por articular as políticas de cumprimento ao tratado internacional era a Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio), criado em 1994 e ampliado em 2003. Em 2020, ano tido como prazo pelas Metas de Aichi, o Governo Federal extinguiu o órgão.

DF na contramão

Por ter uma área menor em comparação com as outras nove Unidades Federativas abarcadas pelo bioma, o Distrito Federal apresenta índices de devastação menores. Em 2019, registrou-se a menor taxa de desmatamento desde 2001. Foram 2,51 km² do bioma desmatados nos limites do Distrito Federal. Os índices mais altos do período foram observados pelo Inpe em 2005 e 2006, ambos os anos com registros de 27,36 km² de mata devastada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Mato Grosso lidera no acumulado para o período. No maior produtor de soja do Brasil, uma área de 46.054,95 km² foi devastada até 2019. O agronegócio é tido como uma das principais causas de desmatamento, sobretudo para ampliação da área cultivada. A pecuária tem papel crucial para reduzir imediatamente os números. “Há de ter conscientização para melhor aproveitamento; onde hoje se produz uma cabeça de gado, podem-se produzir quatro, e assim diminuir o ritmo de expansão das região de pasto”, apontou Salmona.

Reservas particulares protegem

Na falta do Poder Público, reservas particulares ajudam na preservação. Salmona coordena uma das iniciativas para reverter o quadro. Intituladas Reservas Privadas de Proteção Natural (RPPN). Neste âmbito, o IC atende com estudo e análise das áreas solicitadas pelos próprios proprietários para criação de área de preservação perpétua. Ou seja, mesmo após a morte do proprietário, ou possível venda do imóvel, herdeiros e novos donos são igualmente obrigados a seguir os protocolos de preservação na propriedade.

Cerca de 450 hectares já foram transformados em reservas ambientais particulares, conforme o IC, e a ideia é proteger um milhão de hectares de Cerrado até 2050. “O bioma tem 80% de seu corpo em área privada. É preciso engajar proprietários e produtores para a conservação”, apontou Yuri. O projeto tem boa parte da adesão em Pirenópolis e outros núcleos urbanos da Chapada dos Veadeiros. “É pouco, mas temos de começar de algum lugar”, animou-se Salmona.

Assim, é possível inverter o efeito cascata, com a preservação de quem garante abastecimento hídrico ao Pantanal, vítima de incêndios nas últimas semanas. Para o pesquisador, o cenário no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul é um sintoma do descaso com o Cerrado. “Dá para acabar com o Pantanal sem sequer tocar nele, só mexendo no Cerrado. É ele quem abastece a região pantanosa”, atentou o especialista. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi procurado pela reportagem, mas não se manifestou até o fechamento desta edição.